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Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 8
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Пуско-зарядные устройства
    Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 8
    Арт. aurora_40435
    Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 8

      Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_40435

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 08 12В, 8000мАч, 29.6Вт/ч, 200/400А 24386 имеет компактный корпус и малый вес, поэтому является мобильным и не занимает много места в дороге. Устройство оснащено Li-Po аккумулятором.
        Данная модель подойдет для запуска мотоциклов и автомобилей, а также генераторов и другой техники с аккумуляторами 12В. Устройство можно использовать для зарядки телефона, ноутбука, планшета и т.д

        Преимущества

        • Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 08 12В, 8000мАч, 29.6Вт/ч, 200/400А 24386 идеален для запуска бензиновых двигателей до 2.5л
        • Время полной зарядки всего 2 часа
        • Модель способна работать в широком диапазоне температур от -20 до + 60 градусов
        • Небольшие размеры и вес
        • Низкий уровень саморазряда
        • Нет эффекта памяти
        • Небольшое падение напряжения при разряде батареи
        • Легкий и очень мобильный в перемещении
        • Одна из самых мощных аккумуляторных батарей Nano Lithium Polymer
        • Более 1000 циклов заряд/разряд