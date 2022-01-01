Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 8
Арт. aurora_40435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для грузового автомобиля
|Нет
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Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 08 12В, 8000мАч, 29.6Вт/ч, 200/400А 24386 имеет компактный корпус и малый вес, поэтому является мобильным и не занимает много места в дороге. Устройство оснащено Li-Po аккумулятором.
Данная модель подойдет для запуска мотоциклов и автомобилей, а также генераторов и другой техники с аккумуляторами 12В. Устройство можно использовать для зарядки телефона, ноутбука, планшета и т.д
Преимущества
- Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 08 12В, 8000мАч, 29.6Вт/ч, 200/400А 24386 идеален для запуска бензиновых двигателей до 2.5л
- Время полной зарядки всего 2 часа
- Модель способна работать в широком диапазоне температур от -20 до + 60 градусов
- Небольшие размеры и вес
- Низкий уровень саморазряда
- Нет эффекта памяти
- Небольшое падение напряжения при разряде батареи
- Легкий и очень мобильный в перемещении
- Одна из самых мощных аккумуляторных батарей Nano Lithium Polymer
- Более 1000 циклов заряд/разряд