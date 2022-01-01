Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 8

Преимущества

Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 08 12В, 8000мАч, 29.6Вт/ч, 200/400А 24386 идеален для запуска бензиновых двигателей до 2.5л

Время полной зарядки всего 2 часа

Модель способна работать в широком диапазоне температур от -20 до + 60 градусов

Небольшие размеры и вес

Низкий уровень саморазряда

Нет эффекта памяти

Небольшое падение напряжения при разряде батареи

Легкий и очень мобильный в перемещении

Одна из самых мощных аккумуляторных батарей Nano Lithium Polymer

Более 1000 циклов заряд/разряд

Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 08 12В, 8000мАч, 29.6Вт/ч, 200/400А 24386 имеет компактный корпус и малый вес, поэтому является мобильным и не занимает много места в дороге. Устройство оснащено Li-Po аккумулятором.Данная модель подойдет для запуска мотоциклов и автомобилей, а также генераторов и другой техники с аккумуляторами 12В. Устройство можно использовать для зарядки телефона, ноутбука, планшета и т.д