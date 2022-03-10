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Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
5.0
2
Найти аналог
Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
    Арт. X1307139
    5.0
    2
    Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
    Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
    Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
    Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
    Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
      Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
      Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
      Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
      Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
      Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J

      Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1307139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		1100
      Регулировка тока заряда
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Пускозарядное устройство Sturm BC1208 представляет собой специализированное оборудование, при помощи которого можно зарядить автомобильный аккумулятор и запустить автомобиль. Устройство просто в использовании и не требует особых знаний для грамотной эксплуатации. Мощность достаточна для запуска бензинового двигателя объемом 2.5 литра.

        Преимущества

        • Емкость: 18 А/ч
        • Пусковой ток: 500-1100 А
        • Длина проводов: 1,8 м
        • Для двигателей до 2.5 литров