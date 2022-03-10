Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J
Арт. X1307139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|1100
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Регулировка тока заряда
|нет
Пускозарядное устройство Sturm BC1208 представляет собой специализированное оборудование, при помощи которого можно зарядить автомобильный аккумулятор и запустить автомобиль. Устройство просто в использовании и не требует особых знаний для грамотной эксплуатации. Мощность достаточна для запуска бензинового двигателя объемом 2.5 литра.
Преимущества
- Емкость: 18 А/ч
- Пусковой ток: 500-1100 А
- Длина проводов: 1,8 м
- Для двигателей до 2.5 литров