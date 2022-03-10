Пуско-зарядное устройство Sturm BC1218J

Пускозарядное устройство Sturm BC1208 представляет собой специализированное оборудование, при помощи которого можно зарядить автомобильный аккумулятор и запустить автомобиль. Устройство просто в использовании и не требует особых знаний для грамотной эксплуатации. Мощность достаточна для запуска бензинового двигателя объемом 2.5 литра.

Преимущества