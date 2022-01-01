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Пусковой блок Aquario SB-1.50В
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Для прочей техники
    Пусковой блок Aquario SB-1.50В
    Арт. X1692178
    Пусковой блок Aquario SB-1.50В

      Пусковой блок Aquario SB-1.50В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692178

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Количество, шт
      		1
      Степень защиты
      		IP 55
      Ток, А
      		11
      Мощность, Вт
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна.

        Преимущества и особенности:

        • Кроме обеспечения работы насоса/электродвигателя, пусковой блок дополнительно обеспечивает защиту цепи насоса от перегрузки по току. Данный функционал обеспечивается установленным в пусковом блоке автоматическим выключателем.

        Комплектация:

        • Пусковой блок SB-1.5;
        • Упаковка.