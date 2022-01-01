Пусковой блок Aquario SB-1.50В
Арт. X1692178
Характеристики
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Производитель
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Количество, шт
|1
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Степень защиты
|IP 55
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Ток, А
|11
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Мощность, Вт
|1100
Описание товара:
Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна.
Преимущества и особенности:
- Кроме обеспечения работы насоса/электродвигателя, пусковой блок дополнительно обеспечивает защиту цепи насоса от перегрузки по току. Данный функционал обеспечивается установленным в пусковом блоке автоматическим выключателем.
Комплектация:
- Пусковой блок SB-1.5;
- Упаковка.