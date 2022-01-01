Пусковой блок Aquario SB-1.50В

Описание товара:

Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна.

Преимущества и особенности:

Кроме обеспечения работы насоса/электродвигателя, пусковой блок дополнительно обеспечивает защиту цепи насоса от перегрузки по току. Данный функционал обеспечивается установленным в пусковом блоке автоматическим выключателем.

Комплектация: