Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт

Совместимость с моделями пылесосов

GISOWATT PC 20; PC 20 TOOLS; PC 22; PC 25 TOOLS; PC 35; PC 35 TOOLS; PC 35 TOOLS AIRTECH; PC 35 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 35 TOOLS EVOLUTION; PC 35 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC P 20; PC P 35; TECHNO CLEANER 30; TECHNO CLEANER 35

MAKITA 440; VC 3510

Мешок-пылесборник AIR Paper P-309/5 изготовлен из высокотехнологичной бумаги высокой прочности. Он подходит для использования в агрессивной среде, что обеспечивает дополнительную безопасность пылесосу. Это одноразовый мешок-пылесборник, который стоит заменить при заполнении. Важной характеристикой пылесборника является экологичность (бумага - экологически чистый биоразлагаемый материал). В комплекте 5 пылесборников.