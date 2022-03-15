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Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
5.0
2
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
    Арт. X13150590
    5.0
    2
    Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
    Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
    Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
    Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
    Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
      Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
      Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
      Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
      Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
      Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт

      Мешок-пылесборник Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150590
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		бумага
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник AIR Paper P-309/5 изготовлен из высокотехнологичной бумаги высокой прочности. Он подходит для использования в агрессивной среде, что обеспечивает дополнительную безопасность пылесосу. Это одноразовый мешок-пылесборник, который стоит заменить при заполнении. Важной характеристикой пылесборника является экологичность (бумага - экологически чистый биоразлагаемый материал). В комплекте 5 пылесборников.

        Совместимость с моделями пылесосов

        • GISOWATT PC 20; PC 20 TOOLS; PC 22; PC 25 TOOLS; PC 35; PC 35 TOOLS; PC 35 TOOLS AIRTECH; PC 35 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 35 TOOLS EVOLUTION; PC 35 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC P 20; PC P 35; TECHNO CLEANER 30; TECHNO CLEANER 35
        • MAKITA 440; VC 3510