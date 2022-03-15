Мешок-пылесборник бумажный Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт

Мешок-пылесборник Ozone AIR Paper P-309/5, до 36 л, 5 шт
Арт. X13150590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|мешок
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Материал
|бумага
- Мешок-пылесборник AIR Paper P-309/5 изготовлен из высокотехнологичной бумаги высокой прочности. Он подходит для использования в агрессивной среде, что обеспечивает дополнительную безопасность пылесосу. Это одноразовый мешок-пылесборник, который стоит заменить при заполнении. Важной характеристикой пылесборника является экологичность (бумага - экологически чистый биоразлагаемый материал). В комплекте 5 пылесборников.
Совместимость с моделями пылесосов
- GISOWATT PC 20; PC 20 TOOLS; PC 22; PC 25 TOOLS; PC 35; PC 35 TOOLS; PC 35 TOOLS AIRTECH; PC 35 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 35 TOOLS EVOLUTION; PC 35 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC P 20; PC P 35; TECHNO CLEANER 30; TECHNO CLEANER 35
- MAKITA 440; VC 3510