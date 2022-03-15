Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

DELVIR BLASTER 1/33; VDC PLUS; JUSTO; WD 503

SOTECO KONG; IDRO LAVA; PANDA 503; PANDA 504; PANDA 515

Мешок-пылесборник clean pro OZONE CP-231 изготовлен из синтетического четырехслойного материала "micro-por" с добавлением мельтблауна. Специальные фильтрующие слои с очень тонкими волокнами задерживают мельчайшую пыль. Мешок очень прочный и не теряет свои фильтрующие качества даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок. В комплекте 2 мешка.