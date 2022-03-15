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Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
5.0
2
Найти аналог
Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
    Арт. X13150599
    5.0
    2
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.

      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-231, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150599
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мешок-пылесборник clean pro OZONE CP-231 изготовлен из синтетического четырехслойного материала "micro-por" с добавлением мельтблауна. Специальные фильтрующие слои с очень тонкими волокнами задерживают мельчайшую пыль. Мешок очень прочный и не теряет свои фильтрующие качества даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок. В комплекте 2 мешка.

        Совместимость с моделями пылесосов

        • DELVIR BLASTER 1/33; VDC PLUS; JUSTO; WD 503
        • SOTECO KONG; IDRO LAVA; PANDA 503; PANDA 504; PANDA 515