Пылесборник Ozone clean pro CP-236 для SOTECO SHAKE 503

DELVIR ECOBLAST 2/62; DELVIR ECOBLAST 3/62; DELVIR BLASTER 2/62; DELVIR BLASTER 3/62; DELVIR V429; DELVIR V640; DELVIR VDC MAX 2; Delvir WD 640, Delvir ECOBLAST 3/62 H, Delvir V 640, Delvir WD 429.

SOTECO PANDA 423; SOTECO PANDA 429; SOTECO PANDA 433; SOTECO PANDA 440; SOTECO NEVADA 429; SOTECO SHAKE 503; SOTECO WINDLY 429, Soteco GC 3/107 W&D, Soteco GP 3/62 W&D, Soteco YP 3/62 W&D, Soteco YS 3/62 W&D, Soteco YS 2/62 W&D, Soteco GS 2/78 W&D, Soteco YP 2/62 W&D, Soteco GP 2/72 W&D, Soteco GS 3/78 W&D, Soteco GS 3/62 W&D, Soteco GC 2/90 W&D, Soteco YS 2/45 W&D, Soteco GP 3/72 W&D.

Virutex AS382L, Virutex AS282K.

Мешок-пылесборник clean pro OZONE CP-236 изготовлен из синтетического четырехслойного материала "micro-por" с добавлением мельтблауна. Специальные фильтрующие слои с очень тонкими волокнами задерживают мельчайшую пыль. Мешок очень прочный и не теряет свои фильтрующие качества даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок. В комплекте 2 мешка.