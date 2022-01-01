Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.

Преимущества

Мешки для пылесоса одноразовые, изготовлены из многослойной синтетической ткани повышенной плотности

Комбинация нескольких слоев композитных материалов улучшает прочность и качество фильтрации

В результате точного подбора состава материала достигнут класс фильтрации " M"

MAKITA 440, MAKITA 448, MAKITA VC 3510.

Мешки-пылесборники OZONE clean pro CP-237 синтетические для пылесоса. В комплекте 5 шт. Применяются для промышленных и строительных пылесосов