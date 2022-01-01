Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
Арт. X13150598
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фильтр-мешок
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Материал
|синтетика
- Мешки-пылесборники OZONE clean pro CP-237 синтетические для пылесоса. В комплекте 5 шт. Применяются для промышленных и строительных пылесосов
Преимущества
- Мешки для пылесоса одноразовые, изготовлены из многослойной синтетической ткани повышенной плотности
- Комбинация нескольких слоев композитных материалов улучшает прочность и качество фильтрации
- В результате точного подбора состава материала достигнут класс фильтрации " M"
Совместимость с моделями пылесосов:
- MAKITA 440, MAKITA 448, MAKITA VC 3510.