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Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
    Арт. X13150598
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.

      Мешок-пылесборник Ozone clean pro CP-237 до 36 л, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150598

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешки-пылесборники OZONE clean pro CP-237 синтетические для пылесоса. В комплекте 5 шт. Применяются для промышленных и строительных пылесосов

        Преимущества

        • Мешки для пылесоса одноразовые, изготовлены из многослойной синтетической ткани повышенной плотности
        • Комбинация нескольких слоев композитных материалов улучшает прочность и качество фильтрации
        • В результате точного подбора состава материала достигнут класс фильтрации " M"

        Совместимость с моделями пылесосов:
        • MAKITA 440, MAKITA 448, MAKITA VC 3510.