Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.

Преимущества

Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами

Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками

Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором

При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок

AFC AFC-575

ANNOVI REVERBERI 4200; 4200 L; 4200 P; 4700 S; 4800

BORT BBS 1230

CHAO BAO AC-301; CB-30

COLUMBUS 2001; SW 30 P; SW 30 S; SW 32 P

HAKO SUPERVAC L 1-30

HITACHI WDE 3600; RP 250 YE; RP 350 YE

KRESS NTS 1100 EA

NILFISK ATTIX 5; MAXXI WD 3

SOTECO GREEN 503; RIO

SPARKY VC 1430 MS; VC 1431 MS

STIHL SE 121; SE 122 E

STOMER SVC 1235

КОРВЕТ 362; 363

КРАТОН VC-30

Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-3031 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por".