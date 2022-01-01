Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
Арт. X13150594
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|фильтр-мешок
|
Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-3031 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por".
Преимущества
- Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
- Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками
- Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором
- При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок
Совместимость с моделями пылесосов
- AFC AFC-575
- ANNOVI REVERBERI 4200; 4200 L; 4200 P; 4700 S; 4800
- BORT BBS 1230
- CHAO BAO AC-301; CB-30
- COLUMBUS 2001; SW 30 P; SW 30 S; SW 32 P
- HAKO SUPERVAC L 1-30
- HITACHI WDE 3600; RP 250 YE; RP 350 YE
- KRESS NTS 1100 EA
- NILFISK ATTIX 5; MAXXI WD 3
- SOTECO GREEN 503; RIO
- SPARKY VC 1430 MS; VC 1431 MS
- STIHL SE 121; SE 122 E
- STOMER SVC 1235
- КОРВЕТ 362; 363
- КРАТОН VC-30