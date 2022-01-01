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Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
    Арт. X13150594
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.

      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT-3031, до 36 л,1 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150594

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-3031 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por".

        Преимущества

        • Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
        • Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками
        • Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором
        • При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок

        Совместимость с моделями пылесосов
        • AFC AFC-575
        • ANNOVI REVERBERI 4200; 4200 L; 4200 P; 4700 S; 4800
        • BORT BBS 1230
        • CHAO BAO AC-301; CB-30
        • COLUMBUS 2001; SW 30 P; SW 30 S; SW 32 P
        • HAKO SUPERVAC L 1-30
        • HITACHI WDE 3600; RP 250 YE; RP 350 YE
        • KRESS NTS 1100 EA
        • NILFISK ATTIX 5; MAXXI WD 3
        • SOTECO GREEN 503; RIO
        • SPARKY VC 1430 MS; VC 1431 MS
        • STIHL SE 121; SE 122 E
        • STOMER SVC 1235
        • КОРВЕТ 362; 363
        • КРАТОН VC-30