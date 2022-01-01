Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.

Преимущества

Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами

Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками

Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором

При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок



AFC AFC-590.

ANNOVI REVERBERI 3560; 4300; 4300 E; 4300 L; 4300 P; 4400; 4400 P.

CLEANFIX SW 50 K; SW 50 PROFI; SW 50 STANDART; SW 60; SW 60 K.

COLUMBUS SW 50 P; SW 50 S; SW 52 P; SW 52 S; SW 53 P; SW 53 S.

COMAC CA 60.

HAKO SUPERVAC L 2-70.

KRAFTMAN VC 50; VC 60; VCF 609.

KRAUSEN AQUA ZIP; ECO PRO; ECO ZIP; PRO DUAL; PRO SUPER; ZIP.

MILWAUKEE AS 500.

NILFISK MAXXI WD 7.

SOTECO PANDA 613; PANDA 615.

SOTECO GREEN 423; 429; 433; 440; 623; 633; MAX.

SPARKY VC 1650 MS.

STOMER SVC 1460.

TENNANT V 14.

КОРВЕТ 364; 367.

КРАТОН VC-60.

Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-313 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"