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Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
    Арт. X13150541
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.

      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13150541

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-313 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"

        Преимущества

        • Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
        • Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками
        • Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором
        • При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок

        Подходит к следующим маркам и моделям пылесосов
        • AFC AFC-590.
        • ANNOVI REVERBERI 3560; 4300; 4300 E; 4300 L; 4300 P; 4400; 4400 P.
        • CLEANFIX SW 50 K; SW 50 PROFI; SW 50 STANDART; SW 60; SW 60 K.
        • COLUMBUS SW 50 P; SW 50 S; SW 52 P; SW 52 S; SW 53 P; SW 53 S.
        • COMAC CA 60.
        • HAKO SUPERVAC L 2-70.
        • KRAFTMAN VC 50; VC 60; VCF 609.
        • KRAUSEN AQUA ZIP; ECO PRO; ECO ZIP; PRO DUAL; PRO SUPER; ZIP.
        • MILWAUKEE AS 500.
        • NILFISK MAXXI WD 7.
        • SOTECO PANDA 613; PANDA 615.
        • SOTECO GREEN 423; 429; 433; 440; 623; 633; MAX.
        • SPARKY VC 1650 MS.
        • STOMER SVC 1460.
        • TENNANT V 14.
        • КОРВЕТ 364; 367.
        • КРАТОН VC-60.