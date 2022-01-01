Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT313 PANDA, до 72 л, 1 шт.
Арт. X13150541
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фильтр-мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-313 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"
Преимущества
- Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
- Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками
- Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором
- При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок
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