Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT318, до 72 л, 1 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

BOSCH GAS 50 Professional; GAS 50 M Professional

EIBENSTOCK DSS 50 A; DSS 1250; DSS 1250 M

FELISATTI VC 50/1400

FESTO SR 200; SR 201; SR 202; SR 203; SR 212; SR 300; SR 301; SR 302; SR 312

HITACHI RNT 1250

MAFELL S 50

METABO ASR 50; ASR 2050; SHR 2050 M

MILWAUKEE ASM 1400; ASE 1400

RIDGID V-1250

STARMIX GS 1245 ST; GS L-1245 PZ; GS L-1455 PZ KFG; GS PA-1455 KFG - FW; HS A-1445 EH; HS AR-1645 EWS; HS AR-1655 EWS; HS AR-1655 EWS (KFG); HS PA 1455 KFG; HS PA 1455 KFG-FW; ISC ARD 1450 EWS; ISC ARDL-1450 EWS COMPACT; ISC ARDL-1650 EWS COMPACT; NSG UCLEAN ADL-1445 EHP; NSG UCLEAN ARDL-1445 EHP; NSG UCLEAN ARDL-1455 EHP; NSG UCLEAN LD-1445 PZ

UNITEC CS 1445; CS 1500; CS 2000

ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400

Мешок-пылесборник OZONE turbo-m XT318 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por". Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами. Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками. Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок.