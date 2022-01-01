Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт

Преимущества

Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами

Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками

Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок

GISOWATT PC 50; PC 50 PLASTIC; PC 50 PLASTIC TOOLS; PC 50 TOOLS; PC 50 TOOLS AIRTECH; PC 50 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 50 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC 50 R; PC 70; PC 70 R

MAKITA 445 X

NILFISK WAP ALTO SQ 450; WAP ALTO SQ 550; WAP ALTO SQ 650; WAP ALTO SQ 651; WAP ALTO SQ 691.

Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-319 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала "micro-por".