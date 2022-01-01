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Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
    Арт. X13150540
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт

      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT319, до 72 л, 1 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150540

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-319 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала "micro-por".

        Преимущества

        • Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
        • Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками
        • Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок

        Подходит к следующим маркам и моделям пылесосов
        • GISOWATT PC 50; PC 50 PLASTIC; PC 50 PLASTIC TOOLS; PC 50 TOOLS; PC 50 TOOLS AIRTECH; PC 50 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 50 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC 50 R; PC 70; PC 70 R
        • MAKITA 445 X
        • NILFISK WAP ALTO SQ 450; WAP ALTO SQ 550; WAP ALTO SQ 650; WAP ALTO SQ 651; WAP ALTO SQ 691.