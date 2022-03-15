Мешок-пылесборник Ozone turbo XT-511 R multiplex, до 72 л, 1 шт

Совместимость с моделями пылесосов

Comac CA 80;Festool SRM 45;Flex VCE 45, Flex S 47;Makita 449;Nilfisk-ALTO Attix 50, Nilfisk-ALTO Attix 550, Nilfisk-ALTO Attix 560;Protool VCP 450

Мешок-пылесборник OZONE XT-510 R произведен из пяти слоев фильтрующего материала и имеет дополнительную карбоновую защиту. Специальный клапан и застежка (липучка) обеспечивают удобство очистки мешка. Данный пылесборник сшивается и выдерживает нагрузку до 50 кг, не боится влаги и острых предметов. Многоразовый мешок можно стирать в стиральной машине, при этом его фильтрующие свойства не теряются. Пылесборник служит от 6 месяцев при интенсивной нагрузке.