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Мешок-пылесборник Ozone turbo XT-511 R multiplex, до 72 л, 1 шт
5.0
2
686 ₽
Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone turbo XT-511 R multiplex, до 72 л, 1 шт
    Арт. X13150588
    5.0
    2
    Мешок-пылесборник Ozone turbo XT-511 R multiplex, до 72 л, 1 шт

      Мешок-пылесборник Ozone turbo XT-511 R multiplex, до 72 л, 1 шт

      686 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13150588
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      686 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мешок-пылесборник OZONE XT-510 R произведен из пяти слоев фильтрующего материала и имеет дополнительную карбоновую защиту. Специальный клапан и застежка (липучка) обеспечивают удобство очистки мешка. Данный пылесборник сшивается и выдерживает нагрузку до 50 кг, не боится влаги и острых предметов. Многоразовый мешок можно стирать в стиральной машине, при этом его фильтрующие свойства не теряются. Пылесборник служит от 6 месяцев при интенсивной нагрузке.

        Совместимость с моделями пылесосов

        • Comac CA 80;Festool SRM 45;Flex VCE 45, Flex S 47;Makita 449;Nilfisk-ALTO Attix 50, Nilfisk-ALTO Attix 550, Nilfisk-ALTO Attix 560;Protool VCP 450