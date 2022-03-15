Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
Арт. Х103665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Пылесос Bosch GAS 25 L SFC Professional 0.601.979.103 представляет собой универсальный пылесос профессионального класса мощностью 1200 Вт для удаления мокрой, сухой каменной, мелкой пыли и жидкости. Эффективен для работы без пыли при использовании бороздоделов, перфораторов, угловых шлифмашин Bosсh. Модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра (SFC)
Преимущества
- Компактен
- При максимальном уровне жидкости происходит автоматическое отключение
- Дистанционное управление
- Плавный пуск для защиты от перегрузок при включении
- Объем мешка для пыли, л: 9
- Мощность всасывания, Вт: 316 (6 мбар)
- Площадь складчатого фильтра, см2: 4300
- Отсек для принадлежностей
- Полное освобождение резервуара