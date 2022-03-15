Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103

Преимущества

Компактен

При максимальном уровне жидкости происходит автоматическое отключение

Дистанционное управление

Плавный пуск для защиты от перегрузок при включении

Объем мешка для пыли, л: 9

Мощность всасывания, Вт: 316 (6 мбар)

Площадь складчатого фильтра, см2: 4300

Отсек для принадлежностей

Полное освобождение резервуара

Пылесос Bosch GAS 25 L SFC Professional 0.601.979.103 представляет собой универсальный пылесос профессионального класса мощностью 1200 Вт для удаления мокрой, сухой каменной, мелкой пыли и жидкости. Эффективен для работы без пыли при использовании бороздоделов, перфораторов, угловых шлифмашин Bosсh. Модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра (SFC)