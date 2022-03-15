Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Арт. Х103665
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
    Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103
      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103

      Промышленный пылесос Bosch GAS 25 0.601.979.103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103665
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Bosch GAS 25 L SFC Professional 0.601.979.103 представляет собой универсальный пылесос профессионального класса мощностью 1200 Вт для удаления мокрой, сухой каменной, мелкой пыли и жидкости. Эффективен для работы без пыли при использовании бороздоделов, перфораторов, угловых шлифмашин Bosсh. Модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра (SFC)

        Преимущества

        • Компактен
        • При максимальном уровне жидкости происходит автоматическое отключение
        • Дистанционное управление
        • Плавный пуск для защиты от перегрузок при включении
        • Объем мешка для пыли, л: 9
        • Мощность всасывания, Вт: 316 (6 мбар)
        • Площадь складчатого фильтра, см2: 4300
        • Отсек для принадлежностей
        • Полное освобождение резервуара