Промышленный пылесос BOSCH GAS 35 L SFC 0.601.9C3.000
Арт. X131503147
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|3
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Тип трубки
|составная
- Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ 0.601.9C3.000 - это профессиональный пылесос, предназначенный для сбора пыли класса L/М в соответсвии с нормами ЕС. Он используется для сухой и влажной уборки. Турбина мощностью 1200 Вт обеспечивает хорошую производительность. Данная модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра с кнопкой на конце шланга для высокой скорости работы.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность