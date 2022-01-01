Промышленный пылесос BOSCH GAS 35 L SFC 0.601.9C3.000

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ 0.601.9C3.000 - это профессиональный пылесос, предназначенный для сбора пыли класса L/М в соответсвии с нормами ЕС. Он используется для сухой и влажной уборки. Турбина мощностью 1200 Вт обеспечивает хорошую производительность. Данная модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра с кнопкой на конце шланга для высокой скорости работы.