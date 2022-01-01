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Промышленный пылесос BOSCH GAS 35 L SFC 0.601.9C3.000
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос BOSCH GAS 35 L SFC 0.601.9C3.000
    Арт. X131503147
    Промышленный пылесос BOSCH GAS 35 L SFC 0.601.9C3.000

      Промышленный пылесос BOSCH GAS 35 L SFC 0.601.9C3.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503147

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		3
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ 0.601.9C3.000 - это профессиональный пылесос, предназначенный для сбора пыли класса L/М в соответсвии с нормами ЕС. Он используется для сухой и влажной уборки. Турбина мощностью 1200 Вт обеспечивает хорошую производительность. Данная модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра с кнопкой на конце шланга для высокой скорости работы.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность