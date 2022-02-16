Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
Арт. X131503141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ 0.601.9C3.000 - это профессиональный пылесос, предназначенный для сбора пыли класса L/М в соответсвии с нормами ЕС. Он используется для сухой и влажной уборки. Турбина мощностью 1200 Вт обеспечивает хорошую производительность. Данная модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра с кнопкой на конце шланга для высокой скорости работы.
Преимущества
- Полуавтоматическая система очистки фильтра (SFC+) с кнопкой на конце шланга - для высокой скорости работы
- Предназначен для сбора пыли класса L/M
- Возможность установки L-Boxx весом до 15 кг на крышке пылесоса
- Всасывающий шланг длиной 3 м