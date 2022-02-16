Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC

Преимущества

Полуавтоматическая система очистки фильтра (SFC+) с кнопкой на конце шланга - для высокой скорости работы

Предназначен для сбора пыли класса L/M

Возможность установки L-Boxx весом до 15 кг на крышке пылесоса

Всасывающий шланг длиной 3 м

Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ 0.601.9C3.000 - это профессиональный пылесос, предназначенный для сбора пыли класса L/М в соответсвии с нормами ЕС. Он используется для сухой и влажной уборки. Турбина мощностью 1200 Вт обеспечивает хорошую производительность. Данная модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра с кнопкой на конце шланга для высокой скорости работы.