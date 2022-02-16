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Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
    Арт. X131503141
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
    Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
    Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
    Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
    Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
      Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
      Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
      Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
      Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC
      Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC

      Промышленный пылесос Bosch GAS 35 L SFC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131503141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ 0.601.9C3.000 - это профессиональный пылесос, предназначенный для сбора пыли класса L/М в соответсвии с нормами ЕС. Он используется для сухой и влажной уборки. Турбина мощностью 1200 Вт обеспечивает хорошую производительность. Данная модель имеет полуавтоматическую систему очистки фильтра с кнопкой на конце шланга для высокой скорости работы.

        Преимущества

        • Полуавтоматическая система очистки фильтра (SFC+) с кнопкой на конце шланга - для высокой скорости работы
        • Предназначен для сбора пыли класса L/M
        • Возможность установки L-Boxx весом до 15 кг на крышке пылесоса
        • Всасывающий шланг длиной 3 м