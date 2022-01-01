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Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L
    Арт. X131503155
    Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L
    Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L
      Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L
      Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L

      Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503155

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Тип трубки
      		цельная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пылесос DeWalt DWV 900 L предзназначен для всасывания сухого мусора и влажных отходов. Он имеет ударопрочный корпус, что особенно важно при работе на строительной площадке. Четыре колеса обеспечивают быстрое и удобное перемещение аппарата. В верхней части корпуса расположена рукоятка для удобной переноски пылесоса. Данная модель работает с малоопасной пылью класса L.

        Преимущества:

        • Подходит для сухой уборки и сбора влажного мусора;
        • 4 колеса - для перемещения по рабочему месту;
        • Лёгкий доступ к мусоросборнику;
        • Рукоятка - для переноса с места на место;
        • Прочная конструкция корпуса.

        Комплектация:

        • Пылесос;
        • Патрубок для удаления пыли;
        • Шланг 2.0м х 32мм;
        • Разъем DWV9130;
        • Фильтр;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.