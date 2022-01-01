Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L
Арт. X131503155
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|нет
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Тип трубки
|цельная
Описание:Пылесос DeWalt DWV 900 L предзназначен для всасывания сухого мусора и влажных отходов. Он имеет ударопрочный корпус, что особенно важно при работе на строительной площадке. Четыре колеса обеспечивают быстрое и удобное перемещение аппарата. В верхней части корпуса расположена рукоятка для удобной переноски пылесоса. Данная модель работает с малоопасной пылью класса L.
Преимущества:
- Подходит для сухой уборки и сбора влажного мусора;
- 4 колеса - для перемещения по рабочему месту;
- Лёгкий доступ к мусоросборнику;
- Рукоятка - для переноса с места на место;
- Прочная конструкция корпуса.
Комплектация:
- Пылесос;
- Патрубок для удаления пыли;
- Шланг 2.0м х 32мм;
- Разъем DWV9130;
- Фильтр;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.