Промышленный пылесос DeWalt DWV 900L

Описание:

Преимущества:

Подходит для сухой уборки и сбора влажного мусора;

4 колеса - для перемещения по рабочему месту;

Лёгкий доступ к мусоросборнику;

Рукоятка - для переноса с места на место;

Прочная конструкция корпуса.

Комплектация:

Пылесос;

Патрубок для удаления пыли;

Шланг 2.0м х 32мм;

Разъем DWV9130;

Фильтр;

Руководство по эксплуатации;

Упаковка.

Пылесос DeWalt DWV 900 L предзназначен для всасывания сухого мусора и влажных отходов. Он имеет ударопрочный корпус, что особенно важно при работе на строительной площадке. Четыре колеса обеспечивают быстрое и удобное перемещение аппарата. В верхней части корпуса расположена рукоятка для удобной переноски пылесоса. Данная модель работает с малоопасной пылью класса L.