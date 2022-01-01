Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L

Описание:

Преимущества:

Промышленный пылесос L класса соответствует действующему законодательству ЕС;

Инновационная система двойной очистки фильтров для высокой производительности пылесоса в условиях наличия жесткой строительной пыли;

Лучшая в своем классе сила всасывания даже мелкой бетонной пыли и опилок;

Система автоматической очистки фильтра каждые 15 секунд;

Регулировка силы всасывания;

Автоматическое включение пылеудаляющей системы вместе с электроинструментом;

Выдвижная рукоятка для более удобного перемещения пылесоса в рабочей площадке;

Модель продолжает работать 15 секунд после выключения инструмента для полного удаления отходов, что очень удобно.

Комплектация:

Шланг 4.6м х 32мм;

Переходник AirLock, 35 мм;

Ступенчатый резиновый переходник AirLock;

Пылесборник;

Упаковка.

ПылесосDeWalt DWV 902 L предназначен для всасывания сухих и влажных отходов, а также воды. Модель оснащена инновационной системой двойной очистки фильтров, что способствует высокой производительности в условиях наличия жесткой строительной пыли. Изделие имеет встроенную розетку для работы совместно с электроинструментом. Также предусмотрена функция их одновременного начала работы, а отключение пылеудаляющей системы осуществляется спустя 15 секунд после выключения инструмента, дабы полностью удалить все отходы. Поток воздуха 4080 литров в минуту.