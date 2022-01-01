Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
Арт. X131503136
Характеристики
|
Производитель
|
Возможность сбора жидкости
|Да
|
Моющий
|Нет
|
Количество насадок в комплекте
|нет
|
Работа без мешка
|Да
Описание:ПылесосDeWalt DWV 902 L предназначен для всасывания сухих и влажных отходов, а также воды. Модель оснащена инновационной системой двойной очистки фильтров, что способствует высокой производительности в условиях наличия жесткой строительной пыли. Изделие имеет встроенную розетку для работы совместно с электроинструментом. Также предусмотрена функция их одновременного начала работы, а отключение пылеудаляющей системы осуществляется спустя 15 секунд после выключения инструмента, дабы полностью удалить все отходы. Поток воздуха 4080 литров в минуту.
Преимущества:
- Промышленный пылесос L класса соответствует действующему законодательству ЕС;
- Инновационная система двойной очистки фильтров для высокой производительности пылесоса в условиях наличия жесткой строительной пыли;
- Лучшая в своем классе сила всасывания даже мелкой бетонной пыли и опилок;
- Система автоматической очистки фильтра каждые 15 секунд;
- Регулировка силы всасывания;
- Автоматическое включение пылеудаляющей системы вместе с электроинструментом;
- Выдвижная рукоятка для более удобного перемещения пылесоса в рабочей площадке;
- Модель продолжает работать 15 секунд после выключения инструмента для полного удаления отходов, что очень удобно.
Комплектация:
- Шланг 4.6м х 32мм;
- Переходник AirLock, 35 мм;
- Ступенчатый резиновый переходник AirLock;
- Пылесборник;
- Упаковка.