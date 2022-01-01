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Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
    Арт. X131503136
    Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
    Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
    Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
      Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
      Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L
      Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L

      Промышленный пылесос DeWalt DWV 902L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503136

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Работа без мешка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        ПылесосDeWalt DWV 902 L предназначен для всасывания сухих и влажных отходов, а также воды. Модель оснащена инновационной системой двойной очистки фильтров, что способствует высокой производительности в условиях наличия жесткой строительной пыли. Изделие имеет встроенную розетку для работы совместно с электроинструментом. Также предусмотрена функция их одновременного начала работы, а отключение пылеудаляющей системы осуществляется спустя 15 секунд после выключения инструмента, дабы полностью удалить все отходы. Поток воздуха 4080 литров в минуту.

        Преимущества:

        • Промышленный пылесос L класса соответствует действующему законодательству ЕС;
        • Инновационная система двойной очистки фильтров для высокой производительности пылесоса в условиях наличия жесткой строительной пыли;
        • Лучшая в своем классе сила всасывания даже мелкой бетонной пыли и опилок;
        • Система автоматической очистки фильтра каждые 15 секунд;
        • Регулировка силы всасывания;
        • Автоматическое включение пылеудаляющей системы вместе с электроинструментом;
        • Выдвижная рукоятка для более удобного перемещения пылесоса в рабочей площадке;
        • Модель продолжает работать 15 секунд после выключения инструмента для полного удаления отходов, что очень удобно.

        Комплектация:

        • Шланг 4.6м х 32мм;
        • Переходник AirLock, 35 мм;
        • Ступенчатый резиновый переходник AirLock;
        • Пылесборник;
        • Упаковка.