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Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
5.0
1
25 300 ₽
Стружкоотсосы
    Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
    Арт. Х1235
    5.0
    1
    Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
    Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
    Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
    Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
    Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
      Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
      Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
      Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
      Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
      Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264

      Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264

      25 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. Х1235
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		900х570х570
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      25 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стружкоотсос Энкор Корвет-64 90640 применяется для удаления стружки с рабочих поверхностей деревообрабатывающих станков. Два патрубка позволяют использовать стружкоотсос с двумя станками одновременно. Легкая система крепления мешка на защелках экономит время на обслуживании. Станок имеет малые габариты и может быть размещен в любом удобном месте.

        Преимущества

        • Надежность. Металлические стойки удерживают мешок при заполнении, не давая ему прорваться
        • Функциональность. Два патрубка стружкоотсоса Энкор Корвет-64 90640 расширяют возможности аппарата, позволяя работать с двумя станками одновременно
        • Устойчивость. Основание крепится к полу или специальному столу, делая аппарат устойчивым
        • Хомуты на защелках для быстрой смены мешка
        • Асинхронный двигатель для более продолжительной работы
        • В случае использования одного патрубка имеется заглушка
        • Легок в обслуживании
        • Малые габариты