Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264
Арт. Х1235
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|900х570х570
|
Частота, Гц
|50
- Стружкоотсос Энкор Корвет-64 90640 применяется для удаления стружки с рабочих поверхностей деревообрабатывающих станков. Два патрубка позволяют использовать стружкоотсос с двумя станками одновременно. Легкая система крепления мешка на защелках экономит время на обслуживании. Станок имеет малые габариты и может быть размещен в любом удобном месте.
Преимущества
- Надежность. Металлические стойки удерживают мешок при заполнении, не давая ему прорваться
- Функциональность. Два патрубка стружкоотсоса Энкор Корвет-64 90640 расширяют возможности аппарата, позволяя работать с двумя станками одновременно
- Устойчивость. Основание крепится к полу или специальному столу, делая аппарат устойчивым
- Хомуты на защелках для быстрой смены мешка
- Асинхронный двигатель для более продолжительной работы
- В случае использования одного патрубка имеется заглушка
- Легок в обслуживании
- Малые габариты