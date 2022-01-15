Стружкоотсос Энкор Корвет-64 10264

Преимущества

Надежность. Металлические стойки удерживают мешок при заполнении, не давая ему прорваться

Функциональность. Два патрубка стружкоотсоса Энкор Корвет-64 90640 расширяют возможности аппарата, позволяя работать с двумя станками одновременно

Устойчивость. Основание крепится к полу или специальному столу, делая аппарат устойчивым

Хомуты на защелках для быстрой смены мешка

Асинхронный двигатель для более продолжительной работы

В случае использования одного патрубка имеется заглушка

Легок в обслуживании

Малые габариты

Стружкоотсос Энкор Корвет-64 90640 применяется для удаления стружки с рабочих поверхностей деревообрабатывающих станков. Два патрубка позволяют использовать стружкоотсос с двумя станками одновременно. Легкая система крепления мешка на защелках экономит время на обслуживании. Станок имеет малые габариты и может быть размещен в любом удобном месте.