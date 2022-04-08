Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600

Преимущества

Удобная транспортировка. Боковая рукоять пылесоса для сбора стружки Энкор Корвет-60 90600 делает транспортировку удобной

Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену

Маневренность. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии

Прост в обслуживании

Легок в эксплуатации

Экономичен в плане электропотребления

Малые габариты и вес

Пылесос для сбора стружки Энкор Корвет-60 90600 предназначен для использования совместно с деревообрабатывающими станками небольшой мощности, такими как шлифовальные или ленточнопильные. Пылесос имеет один мешок для сбора стружки, который крепится хомутом к патрубку турбины. Небольшая мощность коллекторного двигателя не вызывает перегрузок в бытовой электросети, что делает пылесос пригодным к использования в частных мастерских. Аппарат легок в применении и не нуждается в специальном обслуживании.