Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
Арт. X1314011114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|385х385х370
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Частота, Гц
|50
- Пылесос для сбора стружки Энкор Корвет-60 90600 предназначен для использования совместно с деревообрабатывающими станками небольшой мощности, такими как шлифовальные или ленточнопильные. Пылесос имеет один мешок для сбора стружки, который крепится хомутом к патрубку турбины. Небольшая мощность коллекторного двигателя не вызывает перегрузок в бытовой электросети, что делает пылесос пригодным к использования в частных мастерских. Аппарат легок в применении и не нуждается в специальном обслуживании.
Преимущества
- Удобная транспортировка. Боковая рукоять пылесоса для сбора стружки Энкор Корвет-60 90600 делает транспортировку удобной
- Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену
- Маневренность. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии
- Прост в обслуживании
- Легок в эксплуатации
- Экономичен в плане электропотребления
- Малые габариты и вес