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Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
5.0
2
10 500 ₽
Стружкоотсосы
    Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
    Арт. X1314011114
    5.0
    2
    Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
    Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
    Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
    Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
    Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
      Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
      Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
      Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
      Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600
      Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600

      Стружкоотсос Энкор Корвет-60 90600

      10 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1314011114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		385х385х370
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      10 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос для сбора стружки Энкор Корвет-60 90600 предназначен для использования совместно с деревообрабатывающими станками небольшой мощности, такими как шлифовальные или ленточнопильные. Пылесос имеет один мешок для сбора стружки, который крепится хомутом к патрубку турбины. Небольшая мощность коллекторного двигателя не вызывает перегрузок в бытовой электросети, что делает пылесос пригодным к использования в частных мастерских. Аппарат легок в применении и не нуждается в специальном обслуживании.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. Боковая рукоять пылесоса для сбора стружки Энкор Корвет-60 90600 делает транспортировку удобной
        • Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену
        • Маневренность. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии
        • Прост в обслуживании
        • Легок в эксплуатации
        • Экономичен в плане электропотребления
        • Малые габариты и вес