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Стружкоотсос Энкор Корвет-65
5.0
1
36 600 ₽
Стружкоотсосы
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65
    Арт. X359
    5.0
    1
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65
      Стружкоотсос Энкор Корвет-65
      Стружкоотсос Энкор Корвет-65
      Стружкоотсос Энкор Корвет-65
      Стружкоотсос Энкор Корвет-65
      Стружкоотсос Энкор Корвет-65
      Стружкоотсос Энкор Корвет-65

      Стружкоотсос Энкор Корвет-65

      36 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 220 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X359
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1160х550х570
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      36 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 220 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стружкоотсос Энкор Корвет-65 90650 - это мощный аппарат для больших производств. Большой объем мешков для сбора стружки позволяет реже проводить обслуживание. Стружкоотсос имеет три патрубка для гофрированных шлангов. В случае работы с двумя или одним входными отверстиями на остальные надеваются заглушки. Специальные хомуты с защелками облегчают и ускоряют смену мешков.

        Преимущества

        • Функциональность. Три патрубка стружкоотсоса Энкор Корвет-65 90650 расширяют возможности аппарата, позволяя работать с несколькими станками одновременно
        • Быстрое обслуживание. Пылесборный мешок легко крепится и снимается, что сокращает время обслуживания
        • Мобильность. Удобные поворотные колеса позволяют легко транспортировать стружкоотсос
        • В случае использования одного патрубка имеется заглушка
        • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
        • Асинхронный двигатель для более продолжительной работы
        • Используется как пылесос или для отвода стружки из рабочей зоны
        • Малые габариты