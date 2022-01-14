Стружкоотсос Энкор Корвет-65
Арт. X359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1160х550х570
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Частота, Гц
|50
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- Стружкоотсос Энкор Корвет-65 90650 - это мощный аппарат для больших производств. Большой объем мешков для сбора стружки позволяет реже проводить обслуживание. Стружкоотсос имеет три патрубка для гофрированных шлангов. В случае работы с двумя или одним входными отверстиями на остальные надеваются заглушки. Специальные хомуты с защелками облегчают и ускоряют смену мешков.
Преимущества
- Функциональность. Три патрубка стружкоотсоса Энкор Корвет-65 90650 расширяют возможности аппарата, позволяя работать с несколькими станками одновременно
- Быстрое обслуживание. Пылесборный мешок легко крепится и снимается, что сокращает время обслуживания
- Мобильность. Удобные поворотные колеса позволяют легко транспортировать стружкоотсос
- В случае использования одного патрубка имеется заглушка
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
- Асинхронный двигатель для более продолжительной работы
- Используется как пылесос или для отвода стружки из рабочей зоны
- Малые габариты