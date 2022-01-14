Преимущества

Функциональность. Три патрубка стружкоотсоса Энкор Корвет-65 90650 расширяют возможности аппарата, позволяя работать с несколькими станками одновременно

Быстрое обслуживание. Пылесборный мешок легко крепится и снимается, что сокращает время обслуживания

Мобильность. Удобные поворотные колеса позволяют легко транспортировать стружкоотсос

В случае использования одного патрубка имеется заглушка

Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания

Асинхронный двигатель для более продолжительной работы

Используется как пылесос или для отвода стружки из рабочей зоны

Малые габариты

Стружкоотсос Энкор Корвет-65 90650 - это мощный аппарат для больших производств. Большой объем мешков для сбора стружки позволяет реже проводить обслуживание. Стружкоотсос имеет три патрубка для гофрированных шлангов. В случае работы с двумя или одним входными отверстиями на остальные надеваются заглушки. Специальные хомуты с защелками облегчают и ускоряют смену мешков.