Пылесос для сбора стружки Jet DC-850 JE10001052M

Стружкоотсос JET DC-850 10001052M - эффективный пылесос, который подходит как для выездных работ, так и для постоянного использования на производстве, в гараже или мастерской. Мощный двигатель длительное время работает без перегрева. Прочная крыльчатка не ломается от контакта с крупной стружкой. Вместительный мешок сокращает частоту обслуживания установки. Установка подключается непосредственно к станку или работает как пылесос для сбора мусора с пола.
Преимущества
- Удобная транспортировка. Боковая рукоять стружкоотсоса JET DC-850 10001052M делает транспортировку удобной и легкой
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Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену
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Простое передвижение. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии
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Высокая производительность
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Не требует сложного сервисного обслуживания
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Простота в работе
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Компактная конструкция
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Низкий уровень шума