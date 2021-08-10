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Пылесос для сбора стружки Jet DC-850 JE10001052M
5.0
1
Найти аналог
Стружкоотсосы
    Пылесос для сбора стружки Jet DC-850 JE10001052M
    Арт. ОТХ00035
    5.0
    1
    Пылесос для сбора стружки Jet DC-850 JE10001052M

      Пылесос для сбора стружки Jet DC-850 JE10001052M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00035
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стружкоотсос JET DC-850 10001052M - эффективный пылесос, который подходит как для выездных работ, так и для постоянного использования на производстве, в гараже или мастерской. Мощный двигатель длительное время работает без перегрева. Прочная крыльчатка не ломается от контакта с крупной стружкой. Вместительный мешок сокращает частоту обслуживания установки. Установка подключается непосредственно к станку или работает как пылесос для сбора мусора с пола.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. Боковая рукоять стружкоотсоса JET DC-850 10001052M делает транспортировку удобной и легкой
        • Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену
        • Простое передвижение. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии
        • Высокая производительность
        • Не требует сложного сервисного обслуживания
        • Простота в работе
        • Компактная конструкция
        • Низкий уровень шума