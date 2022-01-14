Преимущества

Удобство в обслуживании. Простое крепление пылесборного мешка посредством быстрозажимных клемм обеспечивает удобство и легкость в обслуживании стружкоотсоса

Мобильность. Четыре роликовых колеса гарантируют быстрое перемещение стружкоотсоса Metabo SPA 1200 601205000 в любое удобное место

Высококачественный мешок-фильтр

Индукционный мотор мощностью 550 Вт

Широкая сфера применения

Простота в эксплуатации

Небольшой вес

Стружкоотсос Metabo SPA 1200 601205000 используется на деревообрабатывающих предприятиях и в слесарных мастерских для удаления пыли и опилок из зоны резания станков, а также применяется самостоятельно для сбора древесных отходов с пола. Продуманная конструкция устройства позволяет легко транспортировать его в нужное место и не требует специализированного обслуживания. Стружкоотсос подходит для любых деревообрабатывающих машин с диаметром вытяжного отверстия 100 мм. Максимальное разрешение - 1600 Па.