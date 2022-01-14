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Стружкоотсос Metabo SPA 1200
5.0
1
Найти аналог
Стружкоотсосы
    Стружкоотсос Metabo SPA 1200
    Арт. X1314011112
    5.0
    1
    Стружкоотсос Metabo SPA 1200
    Стружкоотсос Metabo SPA 1200
    Стружкоотсос Metabo SPA 1200
    Стружкоотсос Metabo SPA 1200
      Стружкоотсос Metabo SPA 1200
      Стружкоотсос Metabo SPA 1200
      Стружкоотсос Metabo SPA 1200
      Стружкоотсос Metabo SPA 1200

      Стружкоотсос Metabo SPA 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314011112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		830x450x1600
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Стружкоотсос Metabo SPA 1200 601205000 используется на деревообрабатывающих предприятиях и в слесарных мастерских для удаления пыли и опилок из зоны резания станков, а также применяется самостоятельно для сбора древесных отходов с пола. Продуманная конструкция устройства позволяет легко транспортировать его в нужное место и не требует специализированного обслуживания. Стружкоотсос подходит для любых деревообрабатывающих машин с диаметром вытяжного отверстия 100 мм. Максимальное разрешение - 1600 Па.

        Преимущества

        • Удобство в обслуживании. Простое крепление пылесборного мешка посредством быстрозажимных клемм обеспечивает удобство и легкость в обслуживании стружкоотсоса
        • Мобильность. Четыре роликовых колеса гарантируют быстрое перемещение стружкоотсоса Metabo SPA 1200 601205000 в любое удобное место
        • Высококачественный мешок-фильтр
        • Индукционный мотор мощностью 550 Вт
        • Широкая сфера применения
        • Простота в эксплуатации
        • Небольшой вес