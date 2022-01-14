Стружкоотсос Metabo SPA 1200
Арт. X1314011112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|830x450x1600
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Частота, Гц
|50
- Стружкоотсос Metabo SPA 1200 601205000 используется на деревообрабатывающих предприятиях и в слесарных мастерских для удаления пыли и опилок из зоны резания станков, а также применяется самостоятельно для сбора древесных отходов с пола. Продуманная конструкция устройства позволяет легко транспортировать его в нужное место и не требует специализированного обслуживания. Стружкоотсос подходит для любых деревообрабатывающих машин с диаметром вытяжного отверстия 100 мм. Максимальное разрешение - 1600 Па.
Преимущества
- Удобство в обслуживании. Простое крепление пылесборного мешка посредством быстрозажимных клемм обеспечивает удобство и легкость в обслуживании стружкоотсоса
- Мобильность. Четыре роликовых колеса гарантируют быстрое перемещение стружкоотсоса Metabo SPA 1200 601205000 в любое удобное место
- Высококачественный мешок-фильтр
- Индукционный мотор мощностью 550 Вт
- Широкая сфера применения
- Простота в эксплуатации
- Небольшой вес