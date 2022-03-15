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Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
5.0
2
Найти аналог
Стружкоотсосы
    Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
    Арт. Х12696
    5.0
    2
    Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
    Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
    Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
    Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
      Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
      Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
      Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
      Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W

      Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12696
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		882x562x1671
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стружкоотсос Metabo SPA 1701/2 W 0130170100 применяется  для удаления стружки и мелкой пыли из зоны резания деревообрабатывающих станков, а также отдельно - для сбора стружки и пыли с пола. Удобная конструкция на колесах позволяет легко транспортировать аппарат. Легкая система крепления мешка экономит время на обслуживании. Максимальное разрежение - 1730 Па.

        Преимущества

        • Мобильность. Удобные поворотные колеса позволяют легко транспортировать стружкоотсос
        • Быстрое обслуживание. Пылесборный мешок стружкоотсоса Metabo SSPA 1701/2 W 0130170100 легко крепится и снимается, что сокращает время обслуживания
        • Экономичный электродвигатель
        • Стружкоотсос легок в эксплуатации
        • Малые габариты и вес