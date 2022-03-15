Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W
Арт. Х12696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|882x562x1671
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Частота, Гц
|50
- Стружкоотсос Metabo SPA 1701/2 W 0130170100 применяется для удаления стружки и мелкой пыли из зоны резания деревообрабатывающих станков, а также отдельно - для сбора стружки и пыли с пола. Удобная конструкция на колесах позволяет легко транспортировать аппарат. Легкая система крепления мешка экономит время на обслуживании. Максимальное разрежение - 1730 Па.
Преимущества
- Мобильность. Удобные поворотные колеса позволяют легко транспортировать стружкоотсос
- Быстрое обслуживание. Пылесборный мешок стружкоотсоса Metabo SSPA 1701/2 W 0130170100 легко крепится и снимается, что сокращает время обслуживания
- Экономичный электродвигатель
- Стружкоотсос легок в эксплуатации
- Малые габариты и вес