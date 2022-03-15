Стружкоотсос Metabo SPA 1702 W

Преимущества

Мобильность. Удобные поворотные колеса позволяют легко транспортировать стружкоотсос

Быстрое обслуживание. Пылесборный мешок стружкоотсоса Metabo SSPA 1701/2 W 0130170100 легко крепится и снимается, что сокращает время обслуживания

Экономичный электродвигатель

Стружкоотсос легок в эксплуатации

Малые габариты и вес

Стружкоотсос Metabo SPA 1701/2 W 0130170100 применяется для удаления стружки и мелкой пыли из зоны резания деревообрабатывающих станков, а также отдельно - для сбора стружки и пыли с пола. Удобная конструкция на колесах позволяет легко транспортировать аппарат. Легкая система крепления мешка экономит время на обслуживании. Максимальное разрежение - 1730 Па.