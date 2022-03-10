Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
Арт. X13150394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Пылесос Энкор Корвет-365 93650 предназначен для сухой и влажной уборки помещений, также имеется возможность подключения электроинструмента мощностью от 100 до 2000 Вт. Модель обладает внушительным рабочим ресурсом и отличной производительностью. На выбор имеются два режима работы: автономный (для сухой и влажной уборки) и синхронный (для работы с электроинструментом). Бак изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает аппарату длительный срок службы. Длина электрокабеля 4,5 м.
Преимущества
- Мощный двигатель позволяет создать высокое разряжение на входе
- Два режима работы: автономный для уборки и синхронный для работы с электроинструментом
- Длинный гофрированный шланг повышает мобильность процесса уборки
- Возможность использовать 3 вида фильтров, которые входят в стандартную комплектацию
- Универсальный адаптер для подсоединения электроинструмента
- Удобные колеса для легкого перемещения пылесоса