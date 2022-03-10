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Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
    Арт. X13150394
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
    Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
    Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
    Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
    Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
      Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
      Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
      Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
      Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650
      Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650

      Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13150394
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Энкор Корвет-365 93650 предназначен для сухой и влажной уборки помещений, также имеется возможность подключения электроинструмента мощностью от 100 до 2000 Вт. Модель обладает внушительным рабочим ресурсом и отличной производительностью. На выбор имеются два режима работы: автономный (для сухой и влажной уборки) и синхронный (для работы с электроинструментом). Бак изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает аппарату длительный срок службы. Длина электрокабеля 4,5 м.

        Преимущества

        • Мощный двигатель позволяет создать высокое разряжение на входе
        • Два режима работы: автономный для уборки и синхронный для работы с электроинструментом
        • Длинный гофрированный шланг повышает мобильность процесса уборки
        • Возможность использовать 3 вида фильтров, которые входят в стандартную комплектацию
        • Универсальный адаптер для подсоединения электроинструмента
        • Удобные колеса для легкого перемещения пылесоса