Промышленный пылесос Энкор Корвет-365 93650

Преимущества

Мощный двигатель позволяет создать высокое разряжение на входе

Два режима работы: автономный для уборки и синхронный для работы с электроинструментом

Длинный гофрированный шланг повышает мобильность процесса уборки

Возможность использовать 3 вида фильтров, которые входят в стандартную комплектацию

Универсальный адаптер для подсоединения электроинструмента

Удобные колеса для легкого перемещения пылесоса

Пылесос Энкор Корвет-365 93650 предназначен для сухой и влажной уборки помещений, также имеется возможность подключения электроинструмента мощностью от 100 до 2000 Вт. Модель обладает внушительным рабочим ресурсом и отличной производительностью. На выбор имеются два режима работы: автономный (для сухой и влажной уборки) и синхронный (для работы с электроинструментом). Бак изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает аппарату длительный срок службы. Длина электрокабеля 4,5 м.