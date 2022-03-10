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Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Арт. X131503100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Пылесос для влажной и сухой уборки Энкор Корвет-367 93670 оснащен мощным коллекторным двигателем на 1400 Вт, что обеспечивает отличную всасывающую способность. На корпусе модели имеется розетка для подключения инструмента, чью работу можно синхронизировать с работой пылесоса. Данная модель отлично справляется как с древесной стружкой, так и с бетонной пылью, что делает его отличным выбором при необходимости работы с инструментами, производящими большое количество стружки и пыли.
Преимущества
- Длина электрокабеля: 4.5 м
- Мощный коллекторный 1400-ваттный двигатель
- Вместительный накопительный бак на 60 литров
- Подключение электроинструмента с диапазоном мощностей 100-2000 Вт
- Отличный выбор при необходимости работы с инструментами производящими большое количество пыли и стружки
- Возможность синхронизации работы пылесоса и подключенного инструмента