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Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
4.8
4
10 800 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Арт. X131503100
4.8
4
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт
Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт

Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт

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10 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
Арт. X131503100
4.8
4

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пылесос для влажной и сухой уборки Энкор Корвет-367 93670 оснащен мощным коллекторным двигателем на 1400 Вт, что обеспечивает отличную всасывающую способность. На корпусе модели имеется розетка для подключения инструмента, чью работу можно синхронизировать с работой пылесоса. Данная модель отлично справляется как с древесной стружкой, так и с бетонной пылью, что делает его отличным выбором при необходимости работы с инструментами, производящими большое количество стружки и пыли.

    Преимущества

    • Длина электрокабеля: 4.5 м
    • Мощный коллекторный 1400-ваттный двигатель
    • Вместительный накопительный бак на 60 литров
    • Подключение электроинструмента с диапазоном мощностей 100-2000 Вт
    • Отличный выбор при необходимости работы с инструментами производящими большое количество пыли и стружки
    • Возможность синхронизации работы пылесоса и подключенного инструмента