Строительный пылесос Энкор Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт

Преимущества

Длина электрокабеля: 4.5 м

Мощный коллекторный 1400-ваттный двигатель

Вместительный накопительный бак на 60 литров

Подключение электроинструмента с диапазоном мощностей 100-2000 Вт

Отличный выбор при необходимости работы с инструментами производящими большое количество пыли и стружки

Возможность синхронизации работы пылесоса и подключенного инструмента

Пылесос для влажной и сухой уборки Энкор Корвет-367 93670 оснащен мощным коллекторным двигателем на 1400 Вт, что обеспечивает отличную всасывающую способность. На корпусе модели имеется розетка для подключения инструмента, чью работу можно синхронизировать с работой пылесоса. Данная модель отлично справляется как с древесной стружкой, так и с бетонной пылью, что делает его отличным выбором при необходимости работы с инструментами, производящими большое количество стружки и пыли.