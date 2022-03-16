Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M
Арт. Х12403920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|940x2000x710
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Частота, Гц
|50
- Пылесос со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M предназначен для сбора отходов деревообрабатывающих станков. Эффективный матерчатый фильтр задерживает загрязняющие частицы крупностью более 30 мкм (опционально - установка фильтра с тонкостью очистки 2 мкм). Машина оснащается двигателем мощностью 1.9 кВт, что обеспечивает ее стабильную работу без сбоев и перегрева. Конструкция модели позволяет подключать два станка к патрубкам диаметром 100 мм или один станок к патрубку диаметром 150 мм. Производительность всасывания составляет 1620 кубометров в час.
Преимущества
- Простота замены мешка. Быстрозажимной хомут обеспечивает простоту установки пылесборного мешка пылесоса со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M
- Работает с двумя станками одновременно. Благодаря разветвленному патрубку агрегат успешно работает с двумя деревообрабатывающими станками одновременно
- Удобство перемещения. Четыре ролика позволяют легко перемещать модель в случае необходимости
- Долгий срок службы. Материалом крыльчатки служит сталь, что свидетельствует о высокой прочности механизма
- Эффективность в работе. Модель работает по технологии Vortex Cone, в результате чего разнородные частицы мусора с помощью металлического конуса внутри конструкции разделяются по крупности укладываются в бак максимально плотно
- Разрежение - 1700 Па
- Взрывобезопасная вытяжная установка
- Устойчивая конструкция
- Диаметр подсоединения пылесборного мешка - 500 мм
- Выходная мощность - 1.1 кВт
- Безопасная эксплуатация
- Качественная сборка