Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M

Преимущества

Простота замены мешка. Быстрозажимной хомут обеспечивает простоту установки пылесборного мешка пылесоса со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M

Работает с двумя станками одновременно. Благодаря разветвленному патрубку агрегат успешно работает с двумя деревообрабатывающими станками одновременно

Удобство перемещения. Четыре ролика позволяют легко перемещать модель в случае необходимости

Долгий срок службы. Материалом крыльчатки служит сталь, что свидетельствует о высокой прочности механизма

Эффективность в работе. Модель работает по технологии Vortex Cone, в результате чего разнородные частицы мусора с помощью металлического конуса внутри конструкции разделяются по крупности укладываются в бак максимально плотно

Разрежение - 1700 Па

Взрывобезопасная вытяжная установка

Устойчивая конструкция

Диаметр подсоединения пылесборного мешка - 500 мм

Выходная мощность - 1.1 кВт

Безопасная эксплуатация

Качественная сборка

Пылесос со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M предназначен для сбора отходов деревообрабатывающих станков. Эффективный матерчатый фильтр задерживает загрязняющие частицы крупностью более 30 мкм (опционально - установка фильтра с тонкостью очистки 2 мкм). Машина оснащается двигателем мощностью 1.9 кВт, что обеспечивает ее стабильную работу без сбоев и перегрева. Конструкция модели позволяет подключать два станка к патрубкам диаметром 100 мм или один станок к патрубку диаметром 150 мм. Производительность всасывания составляет 1620 кубометров в час.