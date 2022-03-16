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Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M
5.0
2
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Стружкоотсосы
    Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M
    Арт. Х12403920
    5.0
    2
    Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M
    Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M
      Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M
      Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M

      Вытяжная установка со сменным фильтром Jet DC-1100A JE708639M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403920
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		940x2000x710
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M предназначен для сбора отходов деревообрабатывающих станков. Эффективный матерчатый фильтр задерживает загрязняющие частицы крупностью более 30 мкм (опционально - установка фильтра с тонкостью очистки 2 мкм). Машина оснащается двигателем мощностью 1.9 кВт, что обеспечивает ее стабильную работу без сбоев и перегрева. Конструкция модели позволяет подключать два станка к патрубкам диаметром 100 мм или один станок к патрубку диаметром 150 мм. Производительность всасывания составляет 1620 кубометров в час.

        Преимущества

        • Простота замены мешка. Быстрозажимной хомут обеспечивает простоту установки пылесборного мешка пылесоса со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M
        • Работает с двумя станками одновременно. Благодаря разветвленному патрубку агрегат успешно работает с двумя деревообрабатывающими станками одновременно
        • Удобство перемещения. Четыре ролика позволяют легко перемещать модель в случае необходимости
        • Долгий срок службы. Материалом крыльчатки служит сталь, что свидетельствует о высокой прочности механизма
        • Эффективность в работе. Модель работает по технологии Vortex Cone, в результате чего разнородные частицы мусора с помощью металлического конуса внутри конструкции разделяются по крупности укладываются в бак максимально плотно
        • Разрежение - 1700 Па
        • Взрывобезопасная вытяжная установка
        • Устойчивая конструкция
        • Диаметр подсоединения пылесборного мешка - 500 мм
        • Выходная мощность - 1.1 кВт
        • Безопасная эксплуатация
        • Качественная сборка