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Пылесос Jet DC-1100A JE708639M
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Стружкоотсосы
    Пылесос Jet DC-1100A JE708639M
    Арт. ОТХ00042
    Пылесос Jet DC-1100A JE708639M

      Пылесос Jet DC-1100A JE708639M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00042

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пылесос со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M предназначен для сбора отходов деревообрабатывающих станков. Эффективный матерчатый фильтр задерживает загрязняющие частицы крупностью более 30 мкм (опционально - установка фильтра с тонкостью очистки 2 мкм). Машина оснащается двигателем мощностью 1.9 кВт, что обеспечивает ее стабильную работу без сбоев и перегрева. Конструкция модели позволяет подключать два станка к патрубкам диаметром 100 мм или один станок к патрубку диаметром 150 мм. Производительность всасывания составляет 1620 кубометров в час.

        Преимущества

        • Простота замены мешка. Быстрозажимной хомут обеспечивает простоту установки пылесборного мешка пылесоса со сменным фильтром JET DC-1100A 708639M
        • Работает с двумя станками одновременно. Благодаря разветвленному патрубку агрегат успешно работает с двумя деревообрабатывающими станками одновременно
        • Удобство перемещения. Четыре ролика позволяют легко перемещать модель в случае необходимости
        • Долгий срок службы. Материалом крыльчатки служит сталь, что свидетельствует о высокой прочности механизма
        • Эффективность в работе. Модель работает по технологии Vortex Cone, в результате чего разнородные частицы мусора с помощью металлического конуса внутри конструкции разделяются по крупности укладываются в бак максимально плотно
        • Разрежение - 1700 Па;
        • Взрывобезопасная вытяжная установка;
        • Устойчивая конструкция;
        • Диаметр подсоединения пылесборного мешка - 500 мм;
        • Выходная мощность - 1.1 кВт;
        • Безопасная эксплуатация;
        • Качественная сборка