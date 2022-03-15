Строительный пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202

Преимущества

Автоматическое сматывание кабеля

Аквафильтр задерживает 99,99% частиц пыли

Высочайшая сила всасывания

Радиус действия: 11,2 м

Уровень шума: 66 (дБ)

Простая очистка аквафильтра

Малое потребление энергии

Турбощетка, которая идёт в комплекте, прекрасно вычистит ковры от пыли и шерсти

Хранение аксессуаров на устройстве

Пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean RU 1.195-202 обеспечивает не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. Он позволяет очистить твёрдые поверхности, ковровые покрытия, коридоры, углы. Данный пылесос идеально подходит для людей, страдающих от аллергических реакций. На корпусе имеется специальный отсек для хранения принадлежностей.