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Строительный пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202
    Арт. X131503112
    5.0
    2
    Строительный пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202

      Строительный пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131503112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean RU 1.195-202 обеспечивает не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. Он позволяет очистить твёрдые поверхности, ковровые покрытия, коридоры, углы. Данный пылесос идеально подходит для людей, страдающих от аллергических реакций. На корпусе имеется специальный отсек для хранения принадлежностей.

        Преимущества

        • Автоматическое сматывание кабеля
        • Аквафильтр задерживает 99,99% частиц пыли
        • Высочайшая сила всасывания
        • Радиус действия: 11,2 м
        • Уровень шума: 66 (дБ)
        • Простая очистка аквафильтра
        • Малое потребление энергии
        • Турбощетка, которая идёт в комплекте, прекрасно вычистит ковры от пыли и шерсти
        • Хранение аксессуаров на устройстве