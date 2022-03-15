Строительный пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202
Арт. X131503112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
- Пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean RU 1.195-202 обеспечивает не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. Он позволяет очистить твёрдые поверхности, ковровые покрытия, коридоры, углы. Данный пылесос идеально подходит для людей, страдающих от аллергических реакций. На корпусе имеется специальный отсек для хранения принадлежностей.
Преимущества
- Автоматическое сматывание кабеля
- Аквафильтр задерживает 99,99% частиц пыли
- Высочайшая сила всасывания
- Радиус действия: 11,2 м
- Уровень шума: 66 (дБ)
- Простая очистка аквафильтра
- Малое потребление энергии
- Турбощетка, которая идёт в комплекте, прекрасно вычистит ковры от пыли и шерсти
- Хранение аксессуаров на устройстве