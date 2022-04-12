Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
Арт. X13150363
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Да
- Моющий пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200 применяется для влажной и сухой уборки дома. Легко справляется с чисткой мягких и твердых поверхностей. Меняя насадки, вы можете удалять грязь с мягкой мебели, различных напольных покрытий, обрабатывать самые укромные уголки вашего дома. Два съемных бачка, удобно расположенные кнопки управления, разнообразие насадок и стильный дизайн, все это - новый пылесос от немецкого производителя.
Преимущества
- Стильный дизайн
- Немецкое качество
- Мощность
- Простота управления