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Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Арт. X13150363
    5.0
    2
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
    Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200
      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200

      Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13150363
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Моющий пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200 применяется для влажной и сухой уборки дома. Легко справляется с чисткой мягких и твердых поверхностей. Меняя насадки, вы можете удалять грязь с мягкой мебели, различных напольных покрытий, обрабатывать самые укромные уголки вашего дома. Два съемных бачка, удобно расположенные кнопки управления, разнообразие насадок и стильный дизайн, все это - новый пылесос от немецкого производителя.

        Преимущества

        • Стильный дизайн
        • Немецкое качество
        • Мощность
        • Простота управления