Строительный пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200

Преимущества

Стильный дизайн

Немецкое качество

Мощность

Простота управления

Моющий пылесос Karcher SE 5.100 1.081-200 применяется для влажной и сухой уборки дома. Легко справляется с чисткой мягких и твердых поверхностей. Меняя насадки, вы можете удалять грязь с мягкой мебели, различных напольных покрытий, обрабатывать самые укромные уголки вашего дома. Два съемных бачка, удобно расположенные кнопки управления, разнообразие насадок и стильный дизайн, все это - новый пылесос от немецкого производителя.