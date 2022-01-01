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Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
    Арт. X131503175
    Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
    Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
    Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
    Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
    Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
      Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
      Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
      Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
      Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220
      Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220

      Строительный пылесос Karcher SE 6.100 1.081-220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503175

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Да
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пылесос Karcher SE 6.100 подойдет для влажной и сухой уборки. Мощность всасывания в 200 Вт понравится даже самой щепетильной хозяйке. Прибор комплектуется различными насадками, позволяющими значительно улучшить эффективность уборки. В устройстве предусмотрен аквафильтр, проходя через который воздух увлажняется, а из него удаляется 99% пыли, в том числе и частицы, вызывающие аллергию. После уборки с помощью Karcher SE 6.100 в доме станет свежо и чисто. Особенно необходим он будет там, где проживают дети и домашние питомцы. С ним разлитый на ковер компот, следы от грязных лап или пищи быстро удаляются с любой поверхности. Также удобно использовать прибор для сбора воды как с твердых, так и с мягких покрытий.

        Преимущества: 

        Эргономичный дизайн этого аппарата  включил в себя крупные кнопки управления, удобные поворачивающиеся ручки, и новую систему из двух бачков для чистой и грязной воды. Данная система обеспечивает простое наполнение и слив. Универсальность данного аппарата прежде всего заключается в том, что он способен работать во всех основных режимах чистки – сухая уборка, влажная уборка, сбор жидкости и влажной грязи, мойка и высушивание  ковровых покрытий, а так же мойка твёрдых напольных покрытий. Богатая стандартная комплектация включает в себя насадки для каждого из вышеперечисленных режимов и обеспечивает великолепный результат. Эргономичная ручка для переноски и транспортировки аппарата позволяет делать это с комфортом и без особых усилий. Благодаря плоскому складчатому фильтру вы можете без специальной подготовки переключаться  между влажной и сухой уборкой в процессе работы. Пылесос устойчив и обладает крепким ударостойким буфером. Так же в комплект входит насадка для глубокой очистки мягкой мебели и обивки сидений автомобилей, а так же бумажные фильтры.

        Комплектация:

        • трубки с подводкой воды 2x 0,5м;
        • шланг с подводкой воды 2,0 м;
        • насадка для пола с подводкой воды с адаптером для твердых поверхностей;
        • насадка для пола;
        • щелевая насадка;
        • насадка для сухой уборки мягкой мебели;
        • моющая насадка-экстрактор для влажной уборки мягкой мебели;
        • плоский складчатый фильтр;
        • двухслойный бумажный фильтр-мешок;
        • средство для чистки ковров RM 519.