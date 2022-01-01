Описание:

Преимущества:

Возможность дистанционной работы при подключении электроинструментов;

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции;

Вращающийся шланг исключает перекручивание при работе;

Пластиковый контейнер объемом 80 литров - для продолжительной работы без остановок для опорожнения мусоросборника;

Устройство оснащено двумя турбинами, каждая из которых имеет мощность 1200 Вт;

Возможно поочередное включение турбин, а также их одновременный запуск;

Для удобного перемещения по территории, пылесос оснащен специальной рукояткой;

При полном наполнении бака жидкостью, всасывание приостанавливается;

Данная модель пригодна для уборки сухого мусора и жидкостей.

Комплектация:

Гибкий шланг с вращающимся соединением;

Шланг для подключения инструмента;

Изогнутые удлинительные трубки, покрытые хромом, 2 штуки;

Треугольная насадка;

Щелевидная насадка;

Щетка для пола;

Щетка для ковра;

Щетка для жидкостей;

Пластмассовые удлинительные трубки, 2 штуки;

Клеммы для кабеля, 8 штук.

Пылесос Makita 449 сконструирован для профессионального использования. Устройство оснащено двумя турбинами, каждая из которых имеет мощность 1200 Вт. В зависимости от степени загрязненности территории, возможно поочередное включение турбин или же их одновременный запуск.