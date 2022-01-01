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Пылесос Makita 449
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос Makita 449
    Арт. X13150396
    Пылесос Makita 449
    Пылесос Makita 449
      Пылесос Makita 449
      Пылесос Makita 449

      Пылесос Makita 449

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150396

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Работа без мешка
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пылесос Makita 449 сконструирован для профессионального использования. Устройство оснащено двумя турбинами, каждая из которых имеет мощность 1200 Вт. В зависимости от степени загрязненности территории, возможно поочередное включение турбин или же их одновременный запуск.

        Преимущества:

        • Возможность дистанционной работы при подключении электроинструментов;
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции;
        • Вращающийся шланг исключает перекручивание при работе;
        • Пластиковый контейнер объемом 80 литров - для продолжительной работы без остановок для опорожнения мусоросборника;
        • Устройство оснащено двумя турбинами, каждая из которых имеет мощность 1200 Вт;
        • Возможно поочередное включение турбин, а также их одновременный запуск;
        • Для удобного перемещения по территории, пылесос оснащен специальной рукояткой;
        • При полном наполнении бака жидкостью, всасывание приостанавливается;
        • Данная модель пригодна для уборки сухого мусора и жидкостей.

        Комплектация:

        • Гибкий шланг с вращающимся соединением;
        • Шланг для подключения инструмента;
        • Изогнутые удлинительные трубки, покрытые хромом, 2 штуки;
        • Треугольная насадка;
        • Щелевидная насадка;
        • Щетка для пола;
        • Щетка для ковра;
        • Щетка для жидкостей;
        • Пластмассовые удлинительные трубки, 2 штуки;
        • Клеммы для кабеля, 8 штук.