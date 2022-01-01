Пылесос Makita 449
Арт. X13150396
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|нет
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Работа без мешка
|Нет
Описание:Пылесос Makita 449 сконструирован для профессионального использования. Устройство оснащено двумя турбинами, каждая из которых имеет мощность 1200 Вт. В зависимости от степени загрязненности территории, возможно поочередное включение турбин или же их одновременный запуск.
Преимущества:
- Возможность дистанционной работы при подключении электроинструментов;
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции;
- Вращающийся шланг исключает перекручивание при работе;
- Пластиковый контейнер объемом 80 литров - для продолжительной работы без остановок для опорожнения мусоросборника;
- Устройство оснащено двумя турбинами, каждая из которых имеет мощность 1200 Вт;
- Возможно поочередное включение турбин, а также их одновременный запуск;
- Для удобного перемещения по территории, пылесос оснащен специальной рукояткой;
- При полном наполнении бака жидкостью, всасывание приостанавливается;
- Данная модель пригодна для уборки сухого мусора и жидкостей.
Комплектация:
- Гибкий шланг с вращающимся соединением;
- Шланг для подключения инструмента;
- Изогнутые удлинительные трубки, покрытые хромом, 2 штуки;
- Треугольная насадка;
- Щелевидная насадка;
- Щетка для пола;
- Щетка для ковра;
- Щетка для жидкостей;
- Пластмассовые удлинительные трубки, 2 штуки;
- Клеммы для кабеля, 8 штук.