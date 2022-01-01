Промышленный пылесос Makita VC 3510
Арт. X131503137
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|4
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Тип трубки
|составная
Описание:Пылесос Makita VC 3510(7) - это универсальное устройство для всасывания пыли и жидкостей. Применяется данная модель на стройплощадках, при ремонтных и отделочных работах. Устройство оснащено встроенной розеткой - для работы с электроинструментами. При включении инструмента автоматически запускается работа пылесоса.
Преимущества:
- Данная модель предназначена для влажной и сухой уборки помещений;
- В комплект поставки помимо шлангов и насадок дополнительно входят 7 пылесборных мешков;
- Синхронная работа с электроинструментами - автоматическое включение/выключение пылесоса при включении/выключении инструмента;
- В случае полного заполнения бака водой пылесос автоматически отключится, что исключает его поломку;
- Автоматическая очистка фильтра - для поддержания высокой мощности всасывания устройства.
Комплектация:
- Пылесос;
- Два шланга (диаметр 32/45 мм, длина 3.2/2.5м);
- Удлинительные трубки (2 шт);
- Треугольная насадка;
- Щелевидная насадка;
- Универсальная насадка;
- Щетка для сухой уборки;
- Универсальный резиновый адаптер;
- Клеммы для кабеля (6 шт);
- Семь пылесборников;
- Коробка.