Промышленный пылесос Makita VC 3510

Описание:

Преимущества:

Данная модель предназначена для влажной и сухой уборки помещений;

В комплект поставки помимо шлангов и насадок дополнительно входят 7 пылесборных мешков;

Синхронная работа с электроинструментами - автоматическое включение/выключение пылесоса при включении/выключении инструмента;

В случае полного заполнения бака водой пылесос автоматически отключится, что исключает его поломку;

Автоматическая очистка фильтра - для поддержания высокой мощности всасывания устройства.

Комплектация:

Пылесос;

Два шланга (диаметр 32/45 мм, длина 3.2/2.5м);

Удлинительные трубки (2 шт);

Треугольная насадка;

Щелевидная насадка;

Универсальная насадка;

Щетка для сухой уборки;

Универсальный резиновый адаптер;

Клеммы для кабеля (6 шт);

Семь пылесборников;

Коробка.

Пылесос Makita VC 3510(7) - это универсальное устройство для всасывания пыли и жидкостей. Применяется данная модель на стройплощадках, при ремонтных и отделочных работах. Устройство оснащено встроенной розеткой - для работы с электроинструментами. При включении инструмента автоматически запускается работа пылесоса.