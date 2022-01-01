Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промышленный пылесос Makita VC 3510
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Makita VC 3510
    Арт. X131503137
    Промышленный пылесос Makita VC 3510
    Промышленный пылесос Makita VC 3510
    Промышленный пылесос Makita VC 3510
    Промышленный пылесос Makita VC 3510
      Промышленный пылесос Makita VC 3510
      Промышленный пылесос Makita VC 3510
      Промышленный пылесос Makita VC 3510
      Промышленный пылесос Makita VC 3510

      Промышленный пылесос Makita VC 3510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503137

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		4
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пылесос Makita VC 3510(7) - это универсальное устройство для всасывания пыли и жидкостей. Применяется данная модель на стройплощадках, при ремонтных и отделочных работах. Устройство оснащено встроенной розеткой - для работы с электроинструментами. При включении инструмента автоматически запускается работа пылесоса.

        Преимущества:

        • Данная модель предназначена для влажной и сухой уборки помещений;
        • В комплект поставки помимо шлангов и насадок дополнительно входят 7 пылесборных мешков;
        • Синхронная работа с электроинструментами - автоматическое включение/выключение пылесоса при включении/выключении инструмента;
        • В случае полного заполнения бака водой пылесос автоматически отключится, что исключает его поломку;
        • Автоматическая очистка фильтра - для поддержания высокой мощности всасывания устройства.

        Комплектация:

        • Пылесос;
        • Два шланга (диаметр 32/45 мм, длина 3.2/2.5м);
        • Удлинительные трубки (2 шт);
        • Треугольная насадка;
        • Щелевидная насадка;
        • Универсальная насадка;
        • Щетка для сухой уборки;
        • Универсальный резиновый адаптер;
        • Клеммы для кабеля (6 шт);
        • Семь пылесборников;
        • Коробка.