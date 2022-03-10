Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л

Преимущества

Сбор сухого и влажного мусора, а также негорючих жидкостей

Имеется допуск к промышленному использованию

Автоматика отключения прерывает подачу тока при заполнении резервуара

Система охлаждения двигателя обеспечивает продолжительный срок службы

Надежный промываемый складчатый фильтр с возможностью быстрой и легкой замены

Пылесос Metabo AS 20 L 602012000 предназначен для сбора сухого и влажного мусора и негорючих жидкостей. Также стоит отметить наличие функции автоматического отключения, которая прерывает подачу тока при достижении максимальной высоты наполнения резервуара.