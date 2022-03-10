Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
Арт. X131503117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Пылесос Metabo AS 20 L 602012000 предназначен для сбора сухого и влажного мусора и негорючих жидкостей. Также стоит отметить наличие функции автоматического отключения, которая прерывает подачу тока при достижении максимальной высоты наполнения резервуара.
Преимущества
- Сбор сухого и влажного мусора, а также негорючих жидкостей
- Имеется допуск к промышленному использованию
- Автоматика отключения прерывает подачу тока при заполнении резервуара
- Система охлаждения двигателя обеспечивает продолжительный срок службы
- Надежный промываемый складчатый фильтр с возможностью быстрой и легкой замены