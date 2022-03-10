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Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
4.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
    Арт. X131503117
    4.0
    2
    Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л

      Строительный пылесос Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131503117
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос Metabo AS 20 L 602012000 предназначен для сбора сухого и влажного мусора и негорючих жидкостей. Также стоит отметить наличие функции автоматического отключения, которая прерывает подачу тока при достижении максимальной высоты наполнения резервуара.

        Преимущества

        • Сбор сухого и влажного мусора, а также негорючих жидкостей
        • Имеется допуск к промышленному использованию
        • Автоматика отключения прерывает подачу тока при заполнении резервуара
        • Система охлаждения двигателя обеспечивает продолжительный срок службы
        • Надежный промываемый складчатый фильтр с возможностью быстрой и легкой замены