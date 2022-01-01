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Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000
    Арт. X131503145
    Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000
    Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000
      Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000
      Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000

      Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503145

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		2
      Тип трубки
      		цельная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000 предназначен для сухой уборки и всасывания влажного мусора. Подходит для производств, мастерских, автосервисов за счет высокой производительности и большого объема бака - 50 литров. Две специальные фильтр-кассеты рассчитаны на избавление от вредной пыли класса М. Есть розетка - пылесос включается и выключается одновременно с подключенным электроинструментом. Принадлежности и аксессуары удобно размещаются в практичном отделении.

        Преимущества:

        • Возможность использования для сухой уборки и уборки влажного мусора;
        • Есть электромагнитный вибратор для очистки фильтра;
        • Автоматическое прекращение всасывания жидкостей при заполнении резервуара;
        • Две фильтр-кассеты класса M, коэффициент пропускания < 0,1 %;
        • Большой объем бака - 50 л - позволяет дольше работать без опорожнения;
        • Полное опорожнение всасывающего шланга за счет автоматики выбега;
        • Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения;
        • Высокомощный двигатель - 1400 Вт;
        • Большая площадь фильтрации - 8600 кв. см;
        • Большая длина сетевого кабеля - 8 метров - обеспечивает значительную удаленность проводимых работ от розетки;
        • Поверхность для хранения Metadepot.

        Комплектация:

        • Подставка для рукоятки;
        • 2 фильтр-кассеты из полиэстера для класса M;
        • Полиэтиленовый фильтровальный мешок;
        • Насадка для швов;
        • Универсальная насадка;
        • Рукоятка для перевозки.