Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000
Арт. X131503145
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|2
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Тип трубки
|цельная
Описание:Пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000 предназначен для сухой уборки и всасывания влажного мусора. Подходит для производств, мастерских, автосервисов за счет высокой производительности и большого объема бака - 50 литров. Две специальные фильтр-кассеты рассчитаны на избавление от вредной пыли класса М. Есть розетка - пылесос включается и выключается одновременно с подключенным электроинструментом. Принадлежности и аксессуары удобно размещаются в практичном отделении.
Преимущества:
- Возможность использования для сухой уборки и уборки влажного мусора;
- Есть электромагнитный вибратор для очистки фильтра;
- Автоматическое прекращение всасывания жидкостей при заполнении резервуара;
- Две фильтр-кассеты класса M, коэффициент пропускания < 0,1 %;
- Большой объем бака - 50 л - позволяет дольше работать без опорожнения;
- Полное опорожнение всасывающего шланга за счет автоматики выбега;
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения;
- Высокомощный двигатель - 1400 Вт;
- Большая площадь фильтрации - 8600 кв. см;
- Большая длина сетевого кабеля - 8 метров - обеспечивает значительную удаленность проводимых работ от розетки;
- Поверхность для хранения Metadepot.
Комплектация:
- Подставка для рукоятки;
- 2 фильтр-кассеты из полиэстера для класса M;
- Полиэтиленовый фильтровальный мешок;
- Насадка для швов;
- Универсальная насадка;
- Рукоятка для перевозки.