Промышленный пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000

Описание:

Преимущества:

Возможность использования для сухой уборки и уборки влажного мусора;

Есть электромагнитный вибратор для очистки фильтра;

Автоматическое прекращение всасывания жидкостей при заполнении резервуара;

Две фильтр-кассеты класса M, коэффициент пропускания < 0,1 %;

Большой объем бака - 50 л - позволяет дольше работать без опорожнения;

Полное опорожнение всасывающего шланга за счет автоматики выбега;

Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения;

Высокомощный двигатель - 1400 Вт;

Большая площадь фильтрации - 8600 кв. см;

Большая длина сетевого кабеля - 8 метров - обеспечивает значительную удаленность проводимых работ от розетки;

Поверхность для хранения Metadepot.

Комплектация:

Подставка для рукоятки;

2 фильтр-кассеты из полиэстера для класса M;

Полиэтиленовый фильтровальный мешок;

Насадка для швов;

Универсальная насадка;

Рукоятка для перевозки.

Пылесос Metabo ASR 50 M SC 602045000 предназначен для сухой уборки и всасывания влажного мусора. Подходит для производств, мастерских, автосервисов за счет высокой производительности и большого объема бака - 50 литров. Две специальные фильтр-кассеты рассчитаны на избавление от вредной пыли класса М. Есть розетка - пылесос включается и выключается одновременно с подключенным электроинструментом. Принадлежности и аксессуары удобно размещаются в практичном отделении.