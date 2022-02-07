Промышленный пылесос Panda 433
Арт. Х103193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Водопылесос Soteco PANDA 433 INOX 09837 ASDO предназначен для влажной и сухой уборки.
Может использоваться как в быту, так и на объектах профессиональной уборки и в промышленности.
Бак легко опустошается, поэтому не требует сложного ухода.
За счет небольших размеров водопылесос экономит пространство.
Преимущества
- Современный фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли
- Благодаря оптимальной мощности всасывания Soteco PANDA 433 INOX 09837 ASDO эффективно удаляет пыль и грязь
- Объемный бак обеспечивает продолжительную уборку
- За счет компактных размеров не занимает много места
- Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков