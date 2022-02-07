Промышленный пылесос Panda 433

Преимущества

Современный фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли

Благодаря оптимальной мощности всасывания Soteco PANDA 433 INOX 09837 ASDO эффективно удаляет пыль и грязь

Объемный бак обеспечивает продолжительную уборку

За счет компактных размеров не занимает много места

Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков

Водопылесос Soteco PANDA 433 INOX 09837 ASDO предназначен для влажной и сухой уборки.Может использоваться как в быту, так и на объектах профессиональной уборки и в промышленности.Бак легко опустошается, поэтому не требует сложного ухода.За счет небольших размеров водопылесос экономит пространство.