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Промышленный пылесос Panda 433
5.0
1
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Panda 433
    Арт. Х103193
    5.0
    1
    Промышленный пылесос Panda 433

      Промышленный пылесос Panda 433

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103193
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Panda
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водопылесос Soteco PANDA 433 INOX 09837 ASDO предназначен для влажной и сухой уборки.
        Может использоваться как в быту, так и на объектах профессиональной уборки и в промышленности.
        Бак легко опустошается, поэтому не требует сложного ухода.
        За счет небольших размеров водопылесос экономит пространство.

        Преимущества

        • Современный фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли
        • Благодаря оптимальной мощности всасывания Soteco PANDA 433 INOX 09837 ASDO эффективно удаляет пыль и грязь
        • Объемный бак обеспечивает продолжительную уборку
        • За счет компактных размеров не занимает много места
        • Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков