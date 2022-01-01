Промышленный пылесос Panda 504 JUSTO Inox

Описание:

Преимущества:

Насадка щелевая

Полиэстеровый фильтр

Соединительное колено

Гибкий всасывающий шланг, длина 3 м в сборе с муфтами

Удлинительная трубка алюминий/пластик, 2х0,5 м.

Насадка-переходник для подключения к инструменту

Насадка для сбора сухой грязи, рабочая ширина 100 мм.

Насадка-щетка круглая, для чистки оборудования, фурнитуры и рельефных поверхностей

Panda Justo 504 – это специальная модель строительного пылесоса, которая предназначена для сбора пыли и твердых частиц мусора. Отлично подходит при проведении строительных, отделочных, ремонтных или гаражных работ, когда приходится убирать большое количество мелкой пыли. Soteco Tornado Justo 504 имеет мощную турбину и специальную розетку для подключения электроинструмента мощностю до 1,5 кВт. Электронное реле, встроенное в пылесос, позволяет синхронизировать его работу с подключенным электроинструментом. Пылесос оснащен системой "циклон" которая позволяет использовать его без мешков для сбора мусора. Внимание! Данный пылесос не предназначен для сбора воды/жидкой грязи