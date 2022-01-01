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Промышленный пылесос Panda 504 JUSTO Inox
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Panda 504 JUSTO Inox
    Арт. X131503148
    Промышленный пылесос Panda 504 JUSTO Inox

      Промышленный пылесос Panda 504 JUSTO Inox

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503148

      Характеристики

      Производитель
      		Panda
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Работа без мешка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Panda Justo 504 – это специальная модель строительного пылесоса, которая предназначена для сбора пыли и твердых частиц мусора. Отлично подходит при проведении строительных, отделочных, ремонтных или гаражных работ, когда приходится убирать большое количество мелкой пыли. Soteco Tornado Justo 504 имеет мощную турбину и специальную розетку для подключения электроинструмента мощностю до 1,5 кВт. Электронное реле, встроенное в пылесос, позволяет синхронизировать его работу с подключенным электроинструментом. Пылесос оснащен системой "циклон" которая позволяет использовать его без мешков для сбора мусора. Внимание! Данный пылесос не предназначен для сбора воды/жидкой грязи

        Преимущества:

        • Насадка щелевая 
        • Полиэстеровый фильтр
        • Соединительное колено
        • Гибкий всасывающий шланг, длина 3 м в сборе с муфтами
        • Удлинительная трубка алюминий/пластик, 2х0,5 м. 
        • Насадка-переходник для подключения к инструменту
        • Насадка для сбора сухой грязи, рабочая ширина 100 мм. 
        • Насадка-щетка круглая, для чистки оборудования, фурнитуры и рельефных поверхностей 