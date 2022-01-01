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Промышленный пылесос MERAN VC-1/20
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос MERAN VC-1/20
    Арт. rutector_100408492
    Промышленный пылесос MERAN VC-1/20

      Промышленный пылесос MERAN VC-1/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100408492

      Характеристики

      Производитель
      		MERAN
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		3
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки MERAN VC-1/20 предназначен для сбора сухого или влажного мусора, воды и жидкой грязи.

        Преимущества:

        • Одна двухстадийная турбина с независимым охлаждением;
        • Металлические защелки крепления двигательного отсека к баку;
        • Прочный бак-мусоросборник из прочного пластика объем 20 л;
        • Многоразовый моющийся фильтр.

        Комплектация:

        • Конический фильтр;
        • Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
        • Всасывающий шланг;
        • Металлические удлинительные трубки;
        • Щелевая насадка;
        • Круглая щетка.