Промышленный пылесос MERAN VC-1/20

Описание:

Преимущества:

Одна двухстадийная турбина с независимым охлаждением;

Металлические защелки крепления двигательного отсека к баку;

Прочный бак-мусоросборник из прочного пластика объем 20 л;

Многоразовый моющийся фильтр.

Комплектация:

Конический фильтр;

Широкая плоская насадка для сбора жидкости;

Всасывающий шланг;

Металлические удлинительные трубки;

Щелевая насадка;

Круглая щетка.

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки MERAN VC-1/20 предназначен для сбора сухого или влажного мусора, воды и жидкой грязи.