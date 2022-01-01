Промышленный пылесос MERAN VC-1/20
Арт. rutector_100408492
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|3
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Тип трубки
|составная
Описание:Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки MERAN VC-1/20 предназначен для сбора сухого или влажного мусора, воды и жидкой грязи.
Преимущества:
- Одна двухстадийная турбина с независимым охлаждением;
- Металлические защелки крепления двигательного отсека к баку;
- Прочный бак-мусоросборник из прочного пластика объем 20 л;
- Многоразовый моющийся фильтр.
Комплектация:
- Конический фильтр;
- Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
- Всасывающий шланг;
- Металлические удлинительные трубки;
- Щелевая насадка;
- Круглая щетка.