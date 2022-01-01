Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
    Арт. rutector_100339073
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
      Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
      Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
      Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR

      Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100339073

      Характеристики

      Производитель
      		MERAN
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		4
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Профессиональный пылеводосос MERAN VC-3/100T R оснащен тремя двухстадийными турбинами с независимым охлаждением и управлением. Служит для сбора воды, жидкой грязи, сухого и влажного мусора. Данная модель разработана для профессионального применения и позволяет вести продолжительные работы.

        Преимущества:

        • Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;
        • Бак MERAN VC-3/100T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
        • Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
        • Комплектуется насадками для различных работ;
        • Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.

        Комплектация:

        • Пылесос;
        • Конический полиэстровый фильтр с каркасом;
        • Широкая плоская насадка для сбора мусора;
        • Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
        • Всасывающий шланг;
        • Металлические удлинительные трубки;
        • Щелевая насадка;
        • Круглая щетка;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.