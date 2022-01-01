Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR
Арт. rutector_100339073
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|4
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Тип трубки
|составная
Описание:Профессиональный пылеводосос MERAN VC-3/100T R оснащен тремя двухстадийными турбинами с независимым охлаждением и управлением. Служит для сбора воды, жидкой грязи, сухого и влажного мусора. Данная модель разработана для профессионального применения и позволяет вести продолжительные работы.
Преимущества:
- Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;
- Бак MERAN VC-3/100T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
- Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
- Комплектуется насадками для различных работ;
- Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.
Комплектация:
- Пылесос;
- Конический полиэстровый фильтр с каркасом;
- Широкая плоская насадка для сбора мусора;
- Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
- Всасывающий шланг;
- Металлические удлинительные трубки;
- Щелевая насадка;
- Круглая щетка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.