Промышленный пылесос MERAN VC-3/100TR

Описание:

Преимущества:

Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;

Бак MERAN VC-3/100T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;

Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;

Комплектуется насадками для различных работ;

Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.

Комплектация:

Пылесос;

Конический полиэстровый фильтр с каркасом;

Широкая плоская насадка для сбора мусора;

Широкая плоская насадка для сбора жидкости;

Всасывающий шланг;

Металлические удлинительные трубки;

Щелевая насадка;

Круглая щетка;

Инструкция по эксплуатации;

Упаковка.

Профессиональный пылеводосос MERAN VC-3/100T R оснащен тремя двухстадийными турбинами с независимым охлаждением и управлением. Служит для сбора воды, жидкой грязи, сухого и влажного мусора. Данная модель разработана для профессионального применения и позволяет вести продолжительные работы.