Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
Арт. rutector_100339070
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|4
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Тип трубки
|составная
Описание:Профессиональный пылеводосос MERAN VC-2/70T R предназначен для сбора влажного и сухого мусора, жидкой грязи и воды. Данная модель рассчитана на продолжительные работы на большой территории.
Преимущества:
- Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;
- Бак MERAN VC-2/70T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
- Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
- Комплектуется насадками для различных работ;
- Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.
Комплектация:
- Пылесос;
- Конический полиэстровый фильтр с каркасом;
- Широкая плоская насадка для сбора мусора;
- Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
- Всасывающий шланг;
- Металлические удлинительные трубки;
- Щелевая насадка;
- Круглая щетка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.