Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR

Описание:

Преимущества:

Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;

Бак MERAN VC-2/70T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;

Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;

Комплектуется насадками для различных работ;

Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.

Комплектация:

Пылесос;

Конический полиэстровый фильтр с каркасом;

Широкая плоская насадка для сбора мусора;

Широкая плоская насадка для сбора жидкости;

Всасывающий шланг;

Металлические удлинительные трубки;

Щелевая насадка;

Круглая щетка;

Инструкция по эксплуатации;

Упаковка.

Профессиональный пылеводосос MERAN VC-2/70T R предназначен для сбора влажного и сухого мусора, жидкой грязи и воды. Данная модель рассчитана на продолжительные работы на большой территории.