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Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
    Арт. rutector_100339070
    Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
    Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
    Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
    Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
    Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
    Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
      Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
      Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
      Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
      Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
      Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR
      Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR

      Строительный пылесос MERAN VC-2/70TR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100339070

      Характеристики

      Производитель
      		MERAN
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		4
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Профессиональный пылеводосос MERAN VC-2/70T R предназначен для сбора влажного и сухого мусора, жидкой грязи и воды. Данная модель рассчитана на продолжительные работы на большой территории.

        Преимущества:

        • Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;
        • Бак MERAN VC-2/70T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
        • Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
        • Комплектуется насадками для различных работ;
        • Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.

        Комплектация:

        • Пылесос;
        • Конический полиэстровый фильтр с каркасом;
        • Широкая плоская насадка для сбора мусора;
        • Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
        • Всасывающий шланг;
        • Металлические удлинительные трубки;
        • Щелевая насадка;
        • Круглая щетка;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.