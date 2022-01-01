Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
Арт. rutector_100339074
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|4
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Тип трубки
|составная
Описание:Профессиональный пылеводосос MERAN VC-3/80T R размещен на тележке с колесами и оснащен удобной ручкой, что обеспечивает маневренность и комфортное использование. Применяется для сбора сухого и влажного мусора, а также обеспечивает сбор воды и жидкой грязи. Данная модель рассчитана на уборку больших площадей, что предполагает профессиональное использование.
Преимущества:
- Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;
- Бак MERAN VC-3/80T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
- Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
- Комплектуется насадками для различных работ;
- Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.
Комплектация:
- Пылесос;
- Конический полиэстровый фильтр с каркасом;
- Широкая плоская насадка для сбора мусора;
- Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
- Всасывающий шланг;
- Металлические удлинительные трубки;
- Щелевая насадка;
- Круглая щетка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.