Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
    Арт. rutector_100339074
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
    Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
      Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
      Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
      Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR
      Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR

      Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100339074

      Характеристики

      Производитель
      		MERAN
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		4
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Профессиональный пылеводосос MERAN VC-3/80T R размещен на тележке с колесами и оснащен удобной ручкой, что обеспечивает маневренность и комфортное использование. Применяется для сбора сухого и влажного мусора, а также обеспечивает сбор воды и жидкой грязи. Данная модель рассчитана на уборку больших площадей, что предполагает профессиональное использование.

        Преимущества:

        • Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;
        • Бак MERAN VC-3/80T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
        • Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
        • Комплектуется насадками для различных работ;
        • Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.

        Комплектация:

        • Пылесос;
        • Конический полиэстровый фильтр с каркасом;
        • Широкая плоская насадка для сбора мусора;
        • Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
        • Всасывающий шланг;
        • Металлические удлинительные трубки;
        • Щелевая насадка;
        • Круглая щетка;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.