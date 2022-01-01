Промышленный пылесос MERAN VC-3/80TR

Описание:

Профессиональный пылеводосос MERAN VC-3/80T R размещен на тележке с колесами и оснащен удобной ручкой, что обеспечивает маневренность и комфортное использование. Применяется для сбора сухого и влажного мусора, а также обеспечивает сбор воды и жидкой грязи. Данная модель рассчитана на уборку больших площадей, что предполагает профессиональное использование.

Преимущества:

Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мозного потока воздуха;

Бак MERAN VC-3/80T R из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;

Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;

Комплектуется насадками для различных работ;

Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.

Комплектация: