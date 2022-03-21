Преимущества

Производительность по воздуху (в воздуходувке): 3.600 л/мин

Фильтрующая поверхность: 3.000 см²

Длинный кабель (7,5 м) - для большего радиуса работы

Имеется допуск к промышленному использованию

Крепление для кабеля и шланга упрощает процесс транспортировки

Устройство соответствует стандарту ЕС по защите от пыли класса L

Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000 используется для сухой и влажной очистки. Устройство имеет бак из высококачественной нержавеющей стали, что повышает его рабочий ресурс. На корпусе имеется крепление для кабеля и шланга - это упрощает процесс транспортировки. У данной модели ручная очистка фильтра, которая активируется выключателем на пылесосе в перерывах между работой.