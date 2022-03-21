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Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
    Арт. X131503143
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
    Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
    Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
    Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
    Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
      Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
      Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
      Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
      Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
      Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000

      Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131503143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000 используется для сухой и влажной очистки. Устройство имеет бак из высококачественной нержавеющей стали, что повышает его рабочий ресурс. На корпусе имеется крепление для кабеля и шланга - это упрощает процесс транспортировки. У данной модели ручная очистка фильтра, которая активируется выключателем на пылесосе в перерывах между работой.

        Преимущества

        • Производительность по воздуху (в воздуходувке): 3.600 л/мин
        • Фильтрующая поверхность: 3.000 см²
        • Длинный кабель (7,5 м) - для большего радиуса работы
        • Имеется допуск к промышленному использованию
        • Крепление для кабеля и шланга упрощает процесс транспортировки
        • Устройство соответствует стандарту ЕС по защите от пыли класса L