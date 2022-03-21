Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000
Арт. X131503143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Промышленный пылесос Metabo ASA 30 L PC Inox 602015000 используется для сухой и влажной очистки. Устройство имеет бак из высококачественной нержавеющей стали, что повышает его рабочий ресурс. На корпусе имеется крепление для кабеля и шланга - это упрощает процесс транспортировки. У данной модели ручная очистка фильтра, которая активируется выключателем на пылесосе в перерывах между работой.
Преимущества
- Производительность по воздуху (в воздуходувке): 3.600 л/мин
- Фильтрующая поверхность: 3.000 см²
- Длинный кабель (7,5 м) - для большего радиуса работы
- Имеется допуск к промышленному использованию
- Крепление для кабеля и шланга упрощает процесс транспортировки
- Устройство соответствует стандарту ЕС по защите от пыли класса L