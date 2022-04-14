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Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30
5.0
2
Найти аналог
Воздуходувки
    Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30
    Арт. X18623166
    5.0
    2
    Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30

      Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18623166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30 0.600.8A1.100 - инструмент для уборки территории, сбора сухих листьев возле дома и в саду. Имеет режим садового пылесоса, режим измельчение и режим обдува. Скорость воздушного потока регулируется в диапазоне 280-300 км/ч. Устройство комплектуется насадками, травосборником объемом 45 л и плечевым ремнем для снижения нагрузки на руки. Дополнительная рукоятка имеет возможность наклона - для более комфортного захвата.

        Преимущества

        • 3-в-1: обдув, всасывание, измельчение
        • Рукоятка воздуходувки-пылесос Bosch ALS 30 0.600.8A1.100 имеет удобную форму и отлично лежит в руке
        • Коэффициент измельчения - 10:1
        • Для удобного ведения аппарата в любом положении предусмотрена регулируемая D-образная дополнительная рукоятка
        • Плечевой ремень облегчает использование
        • Травосборник имеет застежку-молнию, которая значительно облегчает опорожнение
        • Скорость потока регулируется от 280 до 300 км/ч
        • Вес (режим сдувания): 3.2 кг
        • Вес (режим пылесоса): 4.4 кг