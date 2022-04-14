Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30
Арт. X18623166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30 0.600.8A1.100 - инструмент для уборки территории, сбора сухих листьев возле дома и в саду. Имеет режим садового пылесоса, режим измельчение и режим обдува. Скорость воздушного потока регулируется в диапазоне 280-300 км/ч. Устройство комплектуется насадками, травосборником объемом 45 л и плечевым ремнем для снижения нагрузки на руки. Дополнительная рукоятка имеет возможность наклона - для более комфортного захвата.
Преимущества
- 3-в-1: обдув, всасывание, измельчение
- Рукоятка воздуходувки-пылесос Bosch ALS 30 0.600.8A1.100 имеет удобную форму и отлично лежит в руке
- Коэффициент измельчения - 10:1
- Для удобного ведения аппарата в любом положении предусмотрена регулируемая D-образная дополнительная рукоятка
- Плечевой ремень облегчает использование
- Травосборник имеет застежку-молнию, которая значительно облегчает опорожнение
- Скорость потока регулируется от 280 до 300 км/ч
- Вес (режим сдувания): 3.2 кг
- Вес (режим пылесоса): 4.4 кг