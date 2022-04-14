Преимущества

3-в-1: обдув, всасывание, измельчение

Рукоятка воздуходувки-пылесос Bosch ALS 30 0.600.8A1.100 имеет удобную форму и отлично лежит в руке

Коэффициент измельчения - 10:1

Для удобного ведения аппарата в любом положении предусмотрена регулируемая D-образная дополнительная рукоятка

Плечевой ремень облегчает использование

Травосборник имеет застежку-молнию, которая значительно облегчает опорожнение

Скорость потока регулируется от 280 до 300 км/ч

Вес (режим сдувания): 3.2 кг

Вес (режим пылесоса): 4.4 кг

Воздуходувка-пылесос Bosch ALS 30 0.600.8A1.100 - инструмент для уборки территории, сбора сухих листьев возле дома и в саду. Имеет режим садового пылесоса, режим измельчение и режим обдува. Скорость воздушного потока регулируется в диапазоне 280-300 км/ч. Устройство комплектуется насадками, травосборником объемом 45 л и плечевым ремнем для снижения нагрузки на руки. Дополнительная рукоятка имеет возможность наклона - для более комфортного захвата.