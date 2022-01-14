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Садовый пылесос Patriot PT 30
5.0
1
Найти аналог
Воздуходувки
    Садовый пылесос Patriot PT 30
    Арт. X18623122
    5.0
    1
    Садовый пылесос Patriot PT 30
    Садовый пылесос Patriot PT 30
    Садовый пылесос Patriot PT 30
      Садовый пылесос Patriot PT 30
      Садовый пылесос Patriot PT 30
      Садовый пылесос Patriot PT 30

      Садовый пылесос Patriot PT 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18623122
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый пылесос PATRIOT PT 30 755102450 - аппарат для очистки небольших территорий от сухих листьев, мелких веток или мусора. Может использоваться в саду, во дворе дома или на приусадебном участке. В агрегате совмещено несколько функций: обдув, измельчение и всасывание. Топливо - смесь бензина и масла в пропорции 1:32. Вместительный травосборник не требует частого опустошения.

        Преимущества

        • 3-в-1: функции всасывания, измельчения и обдува
        • Мощный воздушный поток
        • Вес - всего 4.5 кг