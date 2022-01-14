Садовый пылесос Patriot PT 30
Арт. X18623122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Садовый пылесос PATRIOT PT 30 755102450 - аппарат для очистки небольших территорий от сухих листьев, мелких веток или мусора. Может использоваться в саду, во дворе дома или на приусадебном участке. В агрегате совмещено несколько функций: обдув, измельчение и всасывание. Топливо - смесь бензина и масла в пропорции 1:32. Вместительный травосборник не требует частого опустошения.
Преимущества
- 3-в-1: функции всасывания, измельчения и обдува
- Мощный воздушный поток
- Вес - всего 4.5 кг