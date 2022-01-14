Преимущества

3-в-1: функции всасывания, измельчения и обдува

Мощный воздушный поток

Вес - всего 4.5 кг

Садовый пылесос PATRIOT PT 30 755102450 - аппарат для очистки небольших территорий от сухих листьев, мелких веток или мусора. Может использоваться в саду, во дворе дома или на приусадебном участке. В агрегате совмещено несколько функций: обдув, измельчение и всасывание. Топливо - смесь бензина и масла в пропорции 1:32. Вместительный травосборник не требует частого опустошения.