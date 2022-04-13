Строительный пылесос Stihl SE-122 E 47740124405
Арт. Х103480
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Промышленный пылесос Stihl SE 122 E 47740124405 используется для проведения уборки помещений любого предназначения как сухим, так и влажным способом. Наличие системы очистки фильтрующего элемента дает возможность уборщику самостоятельно и в любое время проводить очистку или заменять фильтр. Для этой цели прикрывают находящуюся на конце шланга насадку и включают клавишу очистки. Независимо от степени наполнения фильтрующего элемента мусором, сила всасывания останется неизменной. На корпусе находится встроенная розетка, к которой подключается электроинструмент. Через него пылесос в автоматическом режиме может включаться и прекращать работу. Промпылесос Stihl 47740124405 оснащен рукояткой в виде трубки и выполненной из нержавеющей стали. На ней находится быстроразъемная муфта, позволяющая без промедления как присоединить, так и отсоединить всасывающий шланг от ручной трубки. Универсальная насадка очищает различные покрытия, а специальная легко справится с мусором в недоступных местах.
Преимущества
- Регулирование частоты вращения двигателя
- Плавный пуск
- Возможность очистки фильтра водой
- Ведущие колеса фиксируются посредством стояночного тормоза