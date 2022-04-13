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Строительный пылесос Stihl SE-122 E 47740124405
5.0
2
54 990 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Stihl SE-122 E 47740124405
    Арт. Х103480
    5.0
    2
    Строительный пылесос Stihl SE-122 E 47740124405

      Строительный пылесос Stihl SE-122 E 47740124405

      54 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Х103480
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      54 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Промышленный пылесос Stihl SE 122 E 47740124405 используется для проведения уборки помещений любого предназначения как сухим, так и влажным способом. Наличие системы очистки фильтрующего элемента дает возможность уборщику самостоятельно и в любое время проводить очистку или заменять фильтр. Для этой цели прикрывают находящуюся на конце шланга насадку и включают клавишу очистки. Независимо от степени наполнения фильтрующего элемента мусором, сила всасывания останется неизменной. На корпусе находится встроенная розетка, к которой подключается электроинструмент. Через него пылесос в автоматическом режиме может включаться и прекращать работу. Промпылесос Stihl 47740124405 оснащен рукояткой в виде трубки и выполненной из нержавеющей стали. На ней находится быстроразъемная муфта, позволяющая без промедления как присоединить, так и отсоединить всасывающий шланг от ручной трубки. Универсальная насадка очищает различные покрытия, а специальная легко справится с мусором в недоступных местах.

        Преимущества

        • Регулирование частоты вращения двигателя
        • Плавный пуск
        • Возможность очистки фильтра водой
        • Ведущие колеса фиксируются посредством стояночного тормоза