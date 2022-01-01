Преимущества

Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах

Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии

Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли

Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом

Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3 - используется для уборки производственных помещений и строительных площадок. Мощный двигатель 1400 Вт обеспечивает отличную производительность и большую силу всасывания. Благодаря наличию встроенной розетки к пылесосу можно подключать электроинструмент мощностью 100-2000 Вт. Корпус бака сделан из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к коррозии.