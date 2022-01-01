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Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Арт. Ю00000012124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3 - используется для уборки производственных помещений и строительных площадок. Мощный двигатель 1400 Вт обеспечивает отличную производительность и большую силу всасывания. Благодаря наличию встроенной розетки к пылесосу можно подключать электроинструмент мощностью 100-2000 Вт. Корпус бака сделан из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к коррозии.
Преимущества
- Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
- Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии
- Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
- Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом