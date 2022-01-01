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Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
6 380 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Арт. Ю00000012124
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
  • Персональная скидка
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3
Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3

Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3

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6 380 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000012124

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 380 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Промышленный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3 - используется для уборки производственных помещений и строительных площадок. Мощный двигатель 1400 Вт обеспечивает отличную производительность и большую силу всасывания. Благодаря наличию встроенной розетки к пылесосу можно подключать электроинструмент мощностью 100-2000 Вт. Корпус бака сделан из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к коррозии.

    Преимущества

    • Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
    • Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии
    • Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
    • Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом