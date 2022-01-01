Заказать пылезащита makita статора 417245-7
Пылезащита Makita статора 417245-7 представляет собой деталь, которая применяется в целях монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся запчастям. Детали производства торговой марки Makita характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены у вас не будет поводов переживать за работоспособность и производительность: Статоры производства бренда Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 152 руб. на эту деталь вызвана использованием износостойких ресурсов.
Перед тем, как заказать узнайте, обладают ли совместимостью эти Статоры с моделью вашего оборудования. У вас есть возможность произвести ремонтные работы собственноручно, однако мы рекомендуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: профессиональные специалисты встроят Статоры в вашу технику.
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