Станочные тиски Wilton Q150, сверлильные

Тиски сверлильные, модель Q150, являются элементом сменной оснастки, используемой для сверлильных и разметочных работ, выполняемых на универсальных станках. Оснастка изготовлена из литого чугуна, весит 6 кг, обладая устойчивым основанием. Рабочий ход приспособления 150 мм. обеспечивает плавное перемещение губок, ширина которых составляет 150 мм, а высота 26 мм.

Наличие отшлифованных поверхностей обеспечивает тискам высокую точность позиционирования. Размеры губок позволяют создать обширную зону прихвата для надежной и устойчивой фиксации заготовок. Монтаж приспособления на рабочий стол осуществляется с помощью установочных пазов.