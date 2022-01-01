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Станочные тиски Wilton Q150, сверлильные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton Q150, сверлильные
    Арт. jet_13035
    Станочные тиски Wilton Q150, сверлильные

      Станочные тиски Wilton Q150, сверлильные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13035

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		150
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски сверлильные, модель Q150, являются элементом сменной оснастки, используемой для сверлильных и разметочных работ, выполняемых на универсальных станках. Оснастка изготовлена из литого чугуна, весит 6 кг, обладая устойчивым основанием. Рабочий ход приспособления 150 мм. обеспечивает плавное перемещение губок, ширина которых составляет 150 мм, а высота 26 мм. 

        Наличие отшлифованных поверхностей обеспечивает тискам высокую точность позиционирования. Размеры губок позволяют создать обширную зону прихвата для надежной и устойчивой фиксации заготовок. Монтаж приспособления на рабочий стол осуществляется с помощью установочных пазов.