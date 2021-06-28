Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
Арт. О00000015994
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Тип шланга
|растягивающийся
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Диаметр, дюйм
|1
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Длина, м
|15
- Шланг садовый растягивающийся QUATTRO ELEMENTI 241-239 предназначен для подачи воды к месту полива. Основа шланга изготовлена из латекса, благодаря чему он не перегибается, легко принимает первоначальную форму после полива и удобен для хранения. Оснащен многорежимным пистолетом для полива. Внутренний слой изготовлен из искусственного латекса, внешний чехол – из полиэстера.
Преимущества
- Основа шланга изготовлена из латекса, благодаря чему он не перегибается, легко принимает первоначальную форму после полива и удобен для хранения.
- Оснащен многорежимным пистолетом для полива.