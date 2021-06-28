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Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
5.0
1
1 290 ₽
Шланги растягивающиеся
    Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
    Арт. О00000015994
    5.0
    1
    Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
    Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
    Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
    Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
    Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
      Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
      Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
      Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
      Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239
      Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239

      Шланг для воды Quattro Elementi 15 метров + Пистолет поливочный 241-239

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015994
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Quattro Elementi
      Родина бренда
      		Италия
      Тип шланга
      		растягивающийся
      Диаметр, дюйм
      		1
      Длина, м
      		15
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг садовый растягивающийся QUATTRO ELEMENTI 241-239 предназначен для подачи воды к месту полива. Основа шланга изготовлена из латекса, благодаря чему он не перегибается, легко принимает первоначальную форму после полива и удобен для хранения. Оснащен многорежимным пистолетом для полива. Внутренний слой изготовлен из искусственного латекса, внешний чехол – из полиэстера.

        Преимущества

        • Основа шланга изготовлена из латекса, благодаря чему он не перегибается, легко принимает первоначальную форму после полива и удобен для хранения.
        • Оснащен многорежимным пистолетом для полива. 