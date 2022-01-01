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Отпугиватель грызунов Радан УЗУ-07, 220V, 92дБ, до 200кв.м.),638672
790 ₽
Средства против насекомых
    Отпугиватель грызунов Радан УЗУ-07, 220V, 92дБ, до 200кв.м.),638672
    Арт. О00000041890
    Отпугиватель грызунов Радан УЗУ-07, 220V, 92дБ, до 200кв.м.),638672

      Отпугиватель грызунов Радан УЗУ-07, 220V, 92дБ, до 200кв.м.),638672

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041890

      Характеристики

      Производитель
      		Радан
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		отпугиватель грызунов
      Назначение
      		от грызунов
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отпугиватель грызунов РАДАН УЗУ-07 - простой в использовании и эффективный прибор, защищающий помещение от грызунов. Площадь действия - до 200 кв. метров. Безопасен для людей и домашних животных.

        Преимущества

        • Главным достоинством УЗУ-07 является динамический принцип формирования сигнала. В приборе предусмотрено плавное изменение ультразвуковой частоты по специально разработанной программе, которую выполняет микроконтроллер. Тем самым исключается возможность привыкания грызунов к воздействию ультразвука;
        • Прибор не требует ручной смены программ или периодического отключения для отвыкания грызунов от ультразвукового воздействия;
        • Устройство идеально для использования на дачах, в загородных домах, фермерских хозяйствах, складских помещениях, магазинах, зернохранилищах;
        • Отпугиватель не оказывает негативного влияния на человека, а также не вызывает помех и сбоев в работе телевизионных приемников и радиосистем, датчиков противопожарных и противодымных сигнализаций.