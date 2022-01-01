Отпугиватель грызунов Радан УЗУ-07, 220V, 92дБ, до 200кв.м.),638672

Преимущества

Главным достоинством УЗУ-07 является динамический принцип формирования сигнала. В приборе предусмотрено плавное изменение ультразвуковой частоты по специально разработанной программе, которую выполняет микроконтроллер. Тем самым исключается возможность привыкания грызунов к воздействию ультразвука;

Прибор не требует ручной смены программ или периодического отключения для отвыкания грызунов от ультразвукового воздействия;

Устройство идеально для использования на дачах, в загородных домах, фермерских хозяйствах, складских помещениях, магазинах, зернохранилищах;

Отпугиватель не оказывает негативного влияния на человека, а также не вызывает помех и сбоев в работе телевизионных приемников и радиосистем, датчиков противопожарных и противодымных сигнализаций.

Отпугиватель грызунов РАДАН УЗУ-07 - простой в использовании и эффективный прибор, защищающий помещение от грызунов. Площадь действия - до 200 кв. метров. Безопасен для людей и домашних животных.