Радиатор биметаллический BILIT 500/100-10

Секция радиатора выполнена из горизонтальной и вертикальной стальной трубы (канал для прохода теплоносителя), залитой под давлением высококачественным алюминиевым сплавом, образующей единую, без сварных швов, конструкцию. Радиатор имеет высококачественное покрытие, которое осуществляется в несколько этапов с напылением порошковых эмалей белого цвета и нанесением специальной краски класса "А", придающий радиатору блеск и завершенный внешний вид.

Биметаллические радиаторы BILIT предназначены для автономных и центральных систем отопления жилых, общественных и производственных зданий.