Радиатор биметаллический BILIT 500/100-10
Арт. X169127571207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|16.5
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Макс. рабочее давление, МПа
|2.7
- Биметаллические радиаторы BILIT предназначены для автономных и центральных систем отопления жилых, общественных и производственных зданий. Секция радиатора выполнена из горизонтальной и вертикальной стальной трубы (канал для прохода теплоносителя), залитой под давлением высококачественным алюминиевым сплавом, образующей единую, без сварных швов, конструкцию. Радиатор имеет высококачественное покрытие, которое осуществляется в несколько этапов с напылением порошковых эмалей белого цвета и нанесением специальной краски класса "А", придающий радиатору блеск и завершенный внешний вид.