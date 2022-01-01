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Радиатор биметаллический BILIT 500/100-10
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический BILIT 500/100-10
    Арт. X169127571207
    Радиатор биметаллический BILIT 500/100-10

      Радиатор биметаллический BILIT 500/100-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169127571207

      Характеристики

      Производитель
      		Bilit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		16.5
      Макс. рабочее давление, МПа
      		2.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Биметаллические радиаторы BILIT предназначены для автономных и центральных систем отопления жилых, общественных и производственных зданий. Секция радиатора выполнена из горизонтальной и вертикальной стальной трубы (канал для прохода теплоносителя), залитой под давлением высококачественным алюминиевым сплавом, образующей единую, без сварных швов, конструкцию. Радиатор имеет высококачественное покрытие, которое осуществляется в несколько этапов с напылением порошковых эмалей белого цвета и нанесением специальной краски класса "А", придающий радиатору блеск и завершенный внешний вид. 